CES 2017 : Dell dévoile un écran 8K

Une image précise comme jamais ?

La qualité a un prix

Modifié le 10/01/2017 à 18h15

Le premier écran d'ordinateur 8K du monde est donc signé Dell, et il est baptisé UltraSharp 32 Ultra HD 8K Monitor (UP3218K). La 8K est la plus haute résolution disponible à ce jour et correspond à 7680 x 4320 pixels, soit 16 fois plus que dans le standard Full HD. D'une taille de 32 pouces (81 cm), cet écran est capable d'afficher 33,2 millions de pixels différents. De ce fait, le rendu est d'une très grande précision. S'y ajoute le procédé HDR, qui permet d'exploiter plus de nuances de luminosité et ainsi permettre d'afficher des détails de l'image, tant dans les tons lumineux que dans les tons sombres.1,07 milliard de couleurs sont au rendez-vous, cette télévision étant également 100 % compatible aux systèmes de codage de couleurs RGB et sRGB. Dell a également prévu, en option, une sonde colorimétrique, qui permet de calibrer les couleurs de cet écran. Concrètement, il s'agit de contrôler les noirs, les couleurs, la luminosité et les teintes, afin d'arriver à un affichage des couleurs le plus fidèle possible.Les ventes de cet écran débuteront aux États-Unis le 23 mars prochain. Son prix minimum est d'ores et déjà fixé à 5 000 dollars.