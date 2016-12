Intel Optane sur la voie de lancement au CES avec Lenovo

Modifié le 29/12/2016 à 16h23

Avec Optane, Intel visait à proposer une solution intermédiaire entre le très faible temps d'accès aux données d'une puce de mémoire vive, et la faible densité que l'on peut retrouver sur un SSD dont les capacités de stockage n'équivalent toujours pas celles des disques durs, ou alors avec un coût au gigaoctet qui s'envole. Et si Optane devait voir le jour à la fois sous forme de mémoire vive et de SSD, les plans initiaux d'Intel ont été quelque peu contrariés avec un certain retard à la clé.Qu'importe, puisque Lenovo a annoncé sur son blog le lancement de PC portables dotés de la technologie Optane. Equipés des processeurs Core de septième génération, c'est-à-dire de processeurs Kaby Lake , ces nouveaux ThinkPad profiteront, pour certains modèles, d'un SSD Optane Memory 8000p.Mais attention ! Ce SSD ne sera pas un SSD conventionnel puisqu'il s'agira d'un simple accélérateur comme au temps où Intel tentait de populariser sa technologie Smart Response. S'il utilisera le format M.2, Lenovo retient un accélérateur Intel de 16 Go (la gamme Optane 8000p comporte également un modèle 32 Go). Le fonctionnement exact des accélérateurs Optane n'est pas des plus clairs pour le moment mais Intel devrait rapidement nous en dire plus. On devine que les développements autour du Smart Response seront mis à contribution alors qu'il faudra probablement passer par la branche 15 des pilotes RST ou Rapid Storage Technology d'Intel.Reste qu'en 2017, à l'heure des SSD NVMe dont les meilleurs comme le 960 Pro de Samsung affichent des débits de 3,5 Go/s, on est très curieux de voir le gain en pratique procuré par Optane. Bien sûr un accélérateur Optane accolé à un disque dur traditionnel sera efficace, mais leSSD et SSD Optane risque bien de n'être guère efficace.