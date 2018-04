Android P : une nouvelle navigation au programme ?

Android P : un nouveau bouton « Home » ? Ou des menus cachés ?

Android P : vers des boutons de navigation dynamiques ?

Modifié le 16/04/2018 à 19h29

A en croire une capture d'écran d'postée par Google sur son blog à destination de développeurs pour Android, la nouvelle version du système d'exploitation devrait signer la fin du bouton rond en bas de l'écran. Google s'est bien entendu empressé de faire disparaître cette "preuve", en raccourcissant la capture d'écran.Android et la navigation, c'est une longue histoire ! Il a fallu sept ans à Google pour arriver au modèle qu'il a depuis la version 4.0, à savoir un bouton de retour, un bouton « Home » et un bouton « Mode muti-tâches ». Mais avec Android P, cela pourrait bien changer.Alors qu'ils comptaient illustrer un article sur un tout autre sujet, les développeurs d'Android ont malencontreusement posté une capture d'écran où les boutons de navigation bien connus des propriétaires de smartphones Android ont fait place à de nouveaux ! Le bouton « Home » a été remplacé par un bouton de forme allongée. On peut supposer qu'il s'agit du nouveau « look » du bouton « Home ». D'autant plus que par sa forme, il rappelle un comprimé (« pill » en anglais), ce qui colle très bien au nom de cet OS : Android P. Mais cela pourrait aussi être le « slider » sur lequel on fait glisser son doigt pour faire apparaître les menus (comme le glissement vertical du bas vers le haut sur l'iPhone).Le mystère est d'autant plus grand que dans la version « preview » pour les développeurs, les boutons de navigation sont restés tels qu'ils sont dans la version 7. Cela pourrait vouloir dire que Google réfléchit toujours sur leur forme finale... Ou bien que leur développement s'avère compliqué et que Google a besoin de plus de temps pour les finaliser.Autre information non moins étonnante : selon une information de, ces boutons n'apparaissent que lorsqu'ils sont nécessaires. Dans les contextes où un bouton « Retour » n'est pas requis, il n'est pas affiché.