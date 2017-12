Android P : la fin des "barres" de réseau ?

Les barres de réseau cachées aux utilisateurs ?

Une fonctionnalité conservée dans Android P ?

Modifié le 26/12/2017 à 09h34

Les « barres » de réseau ont toujours permis de savoir si on pouvait utiliser le téléphone dans telle ou telle pièce de la maison. Android P pourrait tout simplement les supprimer.Les développeurs du site XDA Developpeurs ont dévoilé, le 23 décembre 2017, une découverte qui pourrait être présente dans Android P, la prochaine version d'Android dont on ne sait pas encore grand chose. Google se concentre en effet sur le déploiement massif d'Android O mais réfléchit déjà à son prochain OS mobile.Lorsqu'ils ont analysé le code, les développeurs de XDA ont découvert une ligne permettant de cacher la qualité du réseau, à savoir le nombre de dBm (le rapport entre la puissance en décibels mesurée et un milliwatt). Sur les téléphones portables, le niveau de dBm s'affiche avec les « barres » en haut de l'écran.La découverte de cette nouvelle fonctionnalité pourrait être très mal perçue par les utilisateurs qui ne sauraient alors plus quelle est la qualité du réseau chez eux. De quoi ravir les opérateurs, bien évidemment, puisqu'il serait alors difficile de choisir un opérateur par rapport à un autre en fonction du nombre de barres de réseau que l'on a.Mais la fonctionnalité ne cache la qualité du réseau que dans l'affichage d'Android P : en téléchargeant une application permettant d'évaluer la qualité du réseau il est toujours possible d'obtenir une donnée chiffrée et précise. Et rien ne dit que cette fonctionnalité sera encore présente dans la version définitive d'Android P.