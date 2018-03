Android P : quelles sont ses nouvelles fonctionnalités?

Une interface revue pour s'adapter aux nouveaux smartphones

Géolocalisation en intérieur et Sécurité

Modifié le 08/03/2018 à 14h34

Il présente les nouvelles fonctionnalités d'Android, telles que la géolocalisation en intérieur et une meilleure gestion de l'interface.Depuis la sortie de l'iPhone X, de nombreux portables ont repris la forme du modèle Apple en reproduisant une encoche en haut de l'écran. Elle permet de grappiller quelques millimètres d'écran autour des capteurs photos et vidéos, mais a gêné beaucoup d'utilisateurs et de développeurs. Android a donc décidé de produire une interface qui permette aux développeurs de mieux adapter les applications à cette contrainte. Ces derniers seront en mesure de définir sur quelle zone doivent s'afficher leurs données. Les notifications verront elles aussi leur affichage amélioré. Elles pourront désormais supporter une image envoyée par sms ou messagerie instantanée et en afficher un aperçu. Android P proposera de plus un système de réponses automatiques comme sur les messageries Inbox.L'interface de l'appareil photo est également retravaillé et permet désormais une meilleure gestion d'appareils qui disposent de plusieurs capteurs simultanés, ainsi qu'un passage plus fluide d'une caméra à l'autre.Les annonces les plus importantes en terme de fonctionnalités concernent la géolocalisation et la protection de la vie privée. Android P rend tout d'abord possible une géolocalisation en intérieur, qui ne passe plus par le système GPS mais par les signaux Wi-Fi. Le téléphone repère les wifis à proximité et calcule le temps nécessaire pour que les signaux lui parviennent pour calculer sa position, à un ou deux mètres près. Cette fonctionnalité requiert une compatibilité avec la norme Wi-Fi IEEE 802.11.mc, qu'aucun smartphone ne propose jusqu'à présent.Plusieurs améliorations affectent enfin le système de sécurité des téléphones Android. On peut entre autres souligner la volonté de mieux protéger la vie privée de l'utilisateur, en empêchant aux applications en arrière-plan d'accéder à l'appareil photo ou au microphone.L'annonce de Google ne présage pas toutefois un lancement immédiat du nouveau système d'exploitation. Android P devrait en effet sortir en fin d'année.