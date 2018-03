Android P : découvrez la developer preview en vidéo !

Google a ouvert l'accès à une pré-version d'Android P aux développeurs d'apps mobiles.

Les équipes de Google ont présenté sur leur chaîne Youtube Android Developers une video présentant les principales nouveautés de ladestinée aux développeurs d'applications mobiles.Comme d'habitude, cette pré-version qui portera à terme le nom d'une sucrerie américaines n'est pas stabilisée mais elle permet déjà aux développeurs de tester des fonctionnalités et remonter des premiers bugs aux équipes de Google.Dans cette vidéo (en anglais), Dan Galpin, Responsable Développement Android chez Google, donne un premier éclairage sur cette pré-version. Cette version présente notamment des, de nouvelles manières de(animées notamment) et des vidéos en HDR VP9, destinées en particulier aux nouveaux écransainsi qu'un meilleur support de la connectivité Wi-FI.D'autres améliorations sont bien sûr au menu de cette version d'essai, comme unepar les applications qui tournent en tâche de fond ou encore un système globalement plus performant pour améliorer l'autonomie et les performances des terminaux.Pour découvrir en détails l'ensemble des nouveautés de cette preview, c'est par ici