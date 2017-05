Google I/O : Android O sera plus rapide et économe

Android O devrait être plus rapide que ses prédécesseurs

Une meilleure utilisation de la batterie et du nouveau côté sécurité

C'est une bonne nouvelle pour tout propriétaire d'un smartphone Android : selon les dires de responsables de Google, le téléphone. Même si le (re)démarrage n'est pas énormément utilisé, cela reste une bonne nouvelle. Ainsi, lors de mises à jour ou encore à la sortie de l'avion, votre téléphone prendra beaucoup moins de temps pour se remettre en marche.Parallèlement au démarrage désormais accéléré, Google promet également de meilleurs performances, quelle que soit l'application. Lors de la présentation, le public a pu observer sur grand écran la gestion en temps réel d'un fichier volumineux par une application tableur sur Android 7 Nougat et sur Android O. Si le gain d'efficacité est important, les performances en conditions d'utilisation réelles, y compris sur d'autres applications, restent à vérifier.Mis à part les modèles premium, les performances des batteries des téléphones laissent à désirer, soyons francs. Conscient du problème, Google a intégré à la prochaine version d'Android une solution logicielle qui contrôle le comportement des différentes applications installées. Par exemple, si une application d'offres promo a été paramétrée pour connaître en permanence votre position géographique, Google pourra désactiver cette fonctionnalité non essentielle ou, du moins, rendre les requêtes moins fréquentes. On peut donc s'attendre à unede nos smartphones !Côté sécurité, Google annonce le lancement de la fonctionnalité