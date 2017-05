Google : les annonces les plus attendues de la conférence I/O

Les innovations du Google Assistant

On en saura plus sur Android O

Modifié le 16/05/2017 à 15h27

Sur le terrain des assistants intelligents, si Google est pour l'instant leader, le géant américain est de plus en plus concurrencé par les innovations et les avancées de ses concurrents : Alexa d'Amazon, Siri d'Apple ou encore Bixby de Samsung. Par ailleurs, Google est derrière Amazon en termes de compétences pour les enceintes d'intérieur qui "font des choses". La pression est donc forte pour Google, qui doit maintenir voire renforcer sa domination, d'autant plus que les dernières annonces de Google en la matière n'ont pas vraiment convaincu : Google Now est ignoré par la plupart des utilisateurs et Now On Tap est un bouton sur lequel presque personne n'appuie à l'intérieur de l'Assistant.Il est fort probable que Google annonce de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux dispositifs qui peuvent faire tourner l'assistant, et des outils de développement mis à jour. Face à la concurrence d'Amazon dans le domaine des enceintes, Google devrait également dévoiler une version actualisée de Google Home et de ses capacités. Enfin, la présentation de TensorFlow, la plateforme d'apprentissage automatique de Google, devrait être l'un des moments forts de la conférence.Tout comme pour Android Nougat, Google a communiqué en amont de la conférence I/O certaines informations sur la prochaine version d'Android, O, sous la forme d'une Developer Preview. La conférence I/O sera l'occasion de donner plus de détails sur Android O, à commencer par son nom, qui serait, à en croire des rumeurs plus qu'insistantes, Android Oreo.Parmi les nouveautés déjà annoncées du prochain système d'exploitation de Google, figure une volonté d'allonger la durée de vie des batteries, en réduisant le nombre d'applications tournant en arrière-plan et les fonctions auxquelles elles pourront avoir recours, comme le GPS ou le micro. On sait également qu'Android O mettra le paquet sur l'amélioration de l'ergonomie, notamment en permettant de filtrer les notifications. Si la plupart des annonces de la Developer Preview montrent une volonté de Google de corriger certains dysfonctionnements et de permettre une navigation améliorée aux utilisateurs d'Android O, il est possible que le géant américain profite de la conférence des développeurs pour annoncer un projet bien plus ambitieux. Réponse dans 24 heures...