Les Google Play Awards auront lieu le 18 mai

60 nominés, 12 catégories

la guerre des jeux multijoueurs aura bien lieu

Modifié le 27/04/2017 à 18h55

Et voici quelques noms sur la liste des nominés !Les Google Play Awards sont de retour ! La cérémonie est l'occasion chaque année pour Google de récompenser les meilleures applications et les meilleurs jeux Android. Cette année, les soixante nominés sont répartis en douze catégories, certaines classiques, d'autres inédites.Parmi les possibles futurs lauréats, on retrouve quelques stars déjà consacrées par un succès grand public comme Netflix dans la catégorie "TV Experience". On aura également repéré le phénomène mondial de l'été dernier Pokémon GO , qui s'est un peu essoufflé, mais aura eu le mérite d'avoir popularisé la réalité augmentée. Les sportifs relèveront la présence dans la catégorie "Best Android Wear Experience" de Runtastic Running & Fitness, ou encore du coach santé Lifesum.On attend une rude bataille dans la catégorie hyperconcurrentielle des jeux multijoueurs avecet, des titres plébiscités par le grand public. Que des poids-lourds du genre. On appréciera du coup la présence d'applications moins connues et sans doute à découvrir pour beaucoup d'entre vous comme Citymapper (transports en commun), Fabulous (encore un coach santé), Memrise (langues étrangères), ou Money Lover (gestion de budget). D'autres catégories récompenseront l'innovation dans les catégories Réalité Augmentée (AR), Réalité Virtuelle (VR), ou encore une catégorie Enfants.A noter toutefois que cette année, les Google Play Awards risquent d'être quelque peu éclipsés par d'autre événements très attendus, comme la présentation de la toute nouvelle version de l'OS mobile Android O, la deuxième génération de Google Home, ou encore le casque autonome de réalité virtuelle baptisé Daydream.