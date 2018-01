Carte graphique, mémoire, connectique... Comment choisir un PC gamer ?

Prix

05/01/2018

Vous voulez vous lancer dans le jeu sur PC, mais ne savez pas comment choisir la machine qui vous conviendra le plus ? Vous trouverez dans ce guide tous les conseils et les critères à connaitre pour acheter votre PC gamer idéal. Vous pouvez aussi consulter nos autres guides d'achats, ils sont complémentaires :Plus que toute autre activité informatique, le jeu demande un budget conséquent. C'est du moins vrai pour profiter pleinement des tous derniers titres à la mode qui demandent des configurations toujours plus musclées. L'arrivée de la réalité virtuelle n'a pas arrangé les choses, demandant toujours plus d'investissement de la part des joueurs.Vous n'êtes cependant pas obligé de posséder une bête de course à 2 000€ si votre dada est le. Ces dernières années ont vu la résurgence des vieux jeux vidéo des années 90. Ces derniers ne demandent pas des configurations musclées. Idem pour les nombreuses productions indépendantes en 2D disponibles sur Steam et autres plateformes dématérialisées.De votre style de jeu dépendra votre budget. Mais comptez en moyenne entre 1 000€ et 2 500€ pour un. Plus le prix est élevé, mieux votre tour sera équipée et plus elle tiendra dans le temps sans nécessiter de changement de pièce.La puissance est la clé pour jouer en toute sérénité. Et cette quête commence par le processeur. Le marché PC est divisé entre deux gros fondeurs : AMD et Intel. Ce dernier est souvent plébiscité par les gamers, même si l'arrivée des processeurs AMD Ryzen semble avoir relancé la donne.Quelle que soit votre préférence, il faut avant tout orienter votre choix sur le nombre de cœurs ainsi que les threads virtuels que proposent les processeurs. Plus ces nombres sont élevés, plus le processeur sera capable de traiter de tâches simultanément.Chez Intel, nous vous conseillons ainsi les. Les joueurs les plus fortunés peuvent même se tourner vers les, mais les prix deviennent vite indécents. Du côté d'AMD, les processeursmènent la danse et égalent ceux d'Intel en puissance et en qualité puisqu'ils sont conçus spécialement pour le jeu.Le GPU - Graphic Process Unit - est un élément primordial lors du choix de votre. C'est lui qui va servir à effectuer la plupart des calculs requis pour l'affichage des graphismes. Les cartes graphiques les plus récentes gèrent ainsi l'affichage 4K et même la VR. Ces deux technologies demandent beaucoup de puissance de calcul.Une carte graphique doit être sélectionnée avec suffisamment de mémoire vidéo, au minimum 2 Go. Si vous souhaitez brancher plusieurs écrans, elle devra posséder les sorties vidéos adaptées. Vous pouvez aussi coupler deux cartes entre elles pour encore plus de puissance grâce à des technologies comme le SLI ou le Crossfire.Dernier point : il est souvent possible d'overclocker les GPU afin de dépasser les fréquences nominales imposées par les constructeurs. Tous ne le font pas, car il faut alors que le refroidissement et l'alimentation soient adaptés.Encore une fois, la course à la puissance est de mise pour le choix de la mémoire vive. Actuellement, un PC gamer nécessite au minimum 8 Go de RAM pour proposer des performances décentes. L'idéal est de viser 16 Go de mémoire vive. Vous serez ainsi tranquille pour les années à venir. Le standard actuel est la DDR4, ce qui ne devrait pas changer avant quelques années.Plus un PC est puissant, plus il émet de chaleur. Le processeur et la carte graphique sont les deux éléments les plus calorifiques d'un ordinateur gaming. Afin d'éviter une détérioration prématurée de ces éléments, il convient de les refroidir correctement.CPU et GPU bénéficient nativement de ventilateurs doublés de radiateurs - appelés ventirad - intégrés par les constructeurs. Il faut cependant améliorer la circulation d'air dans la tour. Deux moyens existent : la ventilation ou le refroidissement par liquide.La ventilation est moins onéreuse, mais aussi moins efficace. Les gamers purs et durs ne jurent que par le. Les composants sont alors refroidis par un système de radiateur et de pompe faisant circuler de l'eau en circuit fermé. Le bruit émis est moins fort qu'une ventilation par air, mais une telle installation coûte cher et reste difficile à entretenir.Ecran, clavier, souris, manette... Les accessoires des joueurs sont nombreux et la connectique se doit d'être foisonnante. Lors de votre achat, vérifiez bien le nombre de ports USB et leur emplacement. Les sorties vidéo sont aussi importantes, surtout si vous comptez utiliser plusieurs écrans simultanément. Ne négligez pas non plus les prises audios si vous utilisez du matériel comme un micro ou un casque. Dans ce dernier cas, beaucoup de constructeurs passent d'ailleurs par les ports USB.Les joueurs qui pratiquent le gaming en réseau devront aussi s'assurer que leur ordinateur est doté d'une prise Ethernet RJ45 à haut débit. Une carte WiFi gérant les bandes 5 GHz peut aussi être un plus, même si ce n'est pas la connectivité la plus importante pour le gaming.Deux options sont disponibles concernant les PC : préassemblés ou à monter soi-même. Une tour déjà montée est prête à l'usage, mais elle ne contiendra pas forcément tous les éléments que vous souhaitez.A l'inverse, si vous aimez bidouiller, le montage à faire soi-même est plus précis puisque vous choisirez tous vos composants. Beaucoup de joueurs PC optent pour cette solution, créant des machines uniques taillées sur mesure pour leurs besoins.Dans les deux cas, il reste possible de changer certaines pièces afin de rendre votre PC gamer toujours plus puissant. C'est un avantage indéniable face aux consoles de salon.Voici qui clôt ce guide. Nous espérons que vous y aurez trouvé les réponses à vos questions. N'hésitez pas à donner vos conseils ou vos retours d'expérience dans les commentaires pour aider les futurs joueurs qui passeront dans le coin !