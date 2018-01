La vision par ordinateur a ses limites

Les systèmes de vision par ordinateur sont faciles à tromper

Le sticker perturbe l'AI, quelle que soit sa taille

Modifié le 05/01/2018 à 15h59

La vision par ordinateur, vous l'avez peut-être déjà expérimentée sur votre smartphone, à l'aide d'applications qui identifient les objets qui tombent dans le champ de la caméra. Et même si vous n'avez pas essayé ces applications, vous avez sans doute déjà été vous-même l'objet de ces systèmes de vision par ordinateur lorsque vous étiez dans un aéroport ou un métro moderne, par exemple, où un logiciel analyse les images des caméras de vidéosurveillance à la recherche de colis abandonnés. Certains pays, comme la Chine ou la Russie, poussent le système encore plus loin : ces logiciels y font de la reconnaissance faciale pour identifier les suspects et autres personnes recherchées.Mais saviez-vous qu'il suffisait d'un petit sticker pour tromper complètement un logiciel de vision par ordinateur ? C'est ce qu'ont fait des employés de Google en plaçant dans le champ de la caméra un petit sticker avec une image d'un grille-pain. La vidéo de leur expérience est édifiante.Les auteurs de l'expérience affirment être capables de créer des stickers qui perturberont les systèmes de vision par ordinateur, quels que soient la taille et l'emplacement de ces stickers. Par ailleurs, la création de ces stickers ne requiert pas la connaissance préalable des autres éléments présents dans le champ de vision de la caméra. Les personnes ne souhaitant pas être vues (ou ne souhaitant pas que leurs objets soivent vus) peuvent donc imprimer et porter ces stickers, où qu'ils soient. La combine marche d'autant mieux que même si d'autres personnes remarquent ces stickers, ils les prendront sûrement pour une forme d'art.A ceux qui souhaitent tester la combine eux-mêmes, les auteurs de l'expérience offrent leur image en haute résolution (disponible dans ce document ), à imprimer en couleurs.