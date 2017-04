Galaxy S8 : la reconnaissance faciale contournée avec une photo

La reconnaissance faciale trompée par une simple photo

Samsung précise que la reconnaissance faciale n'est pas sécurisée

Modifié le 03/04/2017 à 10h37

C'était l'une des grandes nouveautés de Samsung pour son smartphone haut de gamme : la possibilité de déverrouiller le smartphone par reconnaissance faciale, donc sans recours au code ou au pictogramme.L'idée de pouvoir débloquer son smartphone tout simplement en le mettant devant son visage a de quoi séduire : c'est pratique et rapide. Mais cette technique risque d'être peu utilisée depuis la vidéo, postée iDeviceHelp sur Youtube et relayée par Gizmodo , dans laquelle on voit un Samsung Galaxy S8 être trompé. La vidéo montre en effet une personne qui réussi à débloquer un Galaxy S8 avec une photo.Le scanner de reconnaissance faciale pourrait donc être facilement contourné : il suffit que quelqu'un ait une photo de vous sur son smartphone pour qu'il puisse débloquer votre téléphone. On imagine déjà quelques petits malins avoir en tête de jouer de mauvais tours à leurs amis, alors que ces derniers croyaient leur téléphone sécurisé. La vidéo n'a bien évidemment pas manqué de faire un petit, auquel Samsung a répondu.Face au bruit qu'ont fait la vidéo et l'article de Gizmodo, Samsung n'a pas eu d'autre choix que de réagir et de défendre son dernier smartphone. Le groupe sud-coréen ne défend toutefois pas la reconnaissance faciale, qu'il estime être une option peu sécurisée pour le déverrouillage du smartphone.Le Galaxy S8 embarque d'autres solutions biométriques beaucoup plus sûres : le lecteur d'empreintes digitales et le scanner d'iris. La reconnaissance faciale se retrouve donc reléguée au grade de simple "gadget". Peu sécurisée, elle ne peut d'ailleurs pas être utilisée pour paramétrer l'accès à paiement en ligne Samsung Pay ou au Secure Folder.