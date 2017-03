Smartphones haut de gamme : notre classement

6 - Sony Xperia XZ

5 - HTC 10

4 - Huawei Mate 9

3 - Google Nexus 6P

2 - iPhone 7

1 - Samsung Galaxy S7 Edge

Modifié le 21/03/2017 à 17h43

Un peu plus de trois mois après le lancement du Xperia X Performance en juillet 2016, Sony Mobile donnait naissance à un nouveau smartphone haut de gamme : le Xperia XZ. Celui-ci fait-il honneur à la gamme Xperia au point de rivaliser avec d'autres terminaux comme le Nexus 6P, le HTC 10 ou le Huawei Mate 9 ? Plus ou moins ! Pourtant équipé d'une puce quadcoeur Qualcomm Snapdragon 820, d'une mémoire vive de 3 Go - deux composantes qui font de lui un allié de taille pour les jeux - et d'une capacité de stockage de 32 Go (extensible via l'ajout d'une carte micro-SD), il souffre d'un léger handicap qu'est celui d'embarquer un écran de 5,2 pouces en définition Full HD.En effet, pendant que ses rivaux se dotent d'une dalle de type WQHD, ce dernier se limite à du 1920 x 1080 pixels. Le genre de détail qui a son importance dans une société désormais obnubilée par la résolution d'affichage !Heureusement pour lui, il réussit à briller en offrant à tout utilisateur une prise en main facile et agréable. Les bords arrondis se marient avec brio avec la paume de la main, ce qui renforce le plaisir au moment de son utilisation. Même constat pour le design général qui s'avère être réussi malgré que certains boutons physiques ne soient pas toujours très bien placés (nécessite de faire un peu de gymnastique avec les doigts). Á ce côté ergonomique plaisant s'ajoute une polyvalence forte appréciable. Le Xperia XZ s'adapte à tout type d'usage (audio, vidéo, jeu, internet, ...) et surprend d'autant plus lors de l'écoute de fichiers audio.Le son fourni est très bon et saura régaler les adeptes de musique en tout genre.La partie photo n'est pas à omettre non plus tant le capteur de 23 Mpx Exmor RS à stabilisation numérique, le focus laser et le capteur RGB, promettent de belles prises de vue.Dernier point : l'autonomie. S'il gonfle un peu son temps de marche grâce à une batterie de 2 900 mAh (contre 2 700 mAh pour le X Performance), le Xperia XZ requiert d'être rechargé souvent, surtout après plusieurs heures de visionnage vidéo ou de jeu intensif. Gare donc à la surconsommation d'énergie !En définitive, Sony nous propose là un smartphone très haut de gamme, mais avec des défauts, aussi minimes soient-ils, qui pourraient bien rebuter les plus pointilleux.Voilà qui a le mérite d'être clair au sujet de ce Xperia XZ, vendu 504€ sur Amazon.Après avoir pondu un One M9 oscillant entre le sympathique et le décevant, HTC se remet dans la course avec la ferme intention de faire de l'ombre à Samsung et son Galaxy S7 Edge. Pas une mince affaire que de se frotter au n°1 mais sait-on jamais ! Pour se faire, le constructeur taïwanais s'affiche avec un smartphone haut de gamme aux atouts certains : le HTC 10. Proposé à 480€ sur le site de la Fnac, il confert au premier abord un sentiment de solidité, de robustesse (0,9 m d'épaisseur) et laisse entrevoir un côté "séduisant" via ses formes arrondies.Un certain soin du détail perceptible sur l'écran Super LCD 5,2 pouces du mobile qui procure une belle qualité d'image (définition de 2560 x 1440 - résolution de 565 ppp).Idéalement, on aurait préféré une dalle Amoled mais cela n'influe en rien sur le résultat final de l'affichage. La lisibilité est très bonne, même en extérieur. Chaque utilisateur a donc de quoi prendre son pied avec ce HTC 10 tournant sous Android 6.0 Marshmallow (8 Go occupé sur la mémoire interne par ce dernier). Intuitif et très simple à prendre en main, il ne faut que quelques secondes avant de se laisser prendre au jeu par des menus de navigation simples et des icônes qui pour la plupart, sont personnalisables.Parfait pour les amoureux de customisation !Sur le plan "technique" à présent, il est ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement avec un processeur Snapdragon 820 (4 coeurs à 2,2 GHz), une puce iGPU 530 et 4 Go de RAM. De quoi naviguer tranquillement sur internet sans avoir le moindre bug, faire tourner aisément toutes sortes d'applications et des jeux exigeants en matière de ressources graphiques (Dead Trigger 2, Real Racing, ...). Á ce niveau-là, le HTC 10 ne déçoit pas !Il tend à rassurer également au travers d'un appareil photo de 12 mégapixels excellent pour tourner des vidéos mais qui cependant, délivre bien souvent des clichés à dominante rouge.Idem pour le bruit qui est assez prononcé comparé par exemple au Samsung Galaxy S7 Edge, qui offre lui des images très nettes. Là où il pêche également, c'est sur le plan sonore. Le son général manque de précision et cela devient très vite désagréable dès lors que le volume s'amplifie.L'autonomie est aussi un autre point négatif de ce modèle. Compter à peine une journée et demi en utilisation standard avant que la batterie de 3000 mAh ne demande à être rechargée. Tout compte fait, ce HTC 10 présente son lot de bons et mauvais atouts, qui font certes de lui un très bon smartphone pour moins de 500€ mais pas aussi idéal qu'un Samsung Galaxy S7.Il est en tout cas et avec certitude un très bon produit, idéal pour les utilisateurs en quête d'un appareil bon à peu près à tous les niveaux.Fidèle concurrent du géantissime Galaxy Note 7, le Mate 9 du chinois Huawei rejoint à son tour la grande famille des smartphones haut de gamme dotés d'un écran supérieur à 5,7 pouces. Bien qu'il soit 0,1 pouce plus petit que son prédécesseur, le Mate 8, il s'offre là une composante de taille avec une dalle géante IPS de 5,9 pouces en résolution Full HD (1920 x 1080 pixels). Clairement l'un des atouts phares de ce terminal qui joue la carte de l'excellence en matière de luminosité (652 cd/m²), de contraste (1 586:1) et de résolution (373 ppp). Presque un sans-faute si celui-ci avait proposé un affichage en WQHD (2560 x 1440 px) ... dommage. Où il fait mouche également ?C'est au niveau de sa plastique en métal fine et élégante, de son autonomie incroyable (batterie de 4000 mAh dont la durée de vie est estimée à une journée et demi, même en cas d'utilisation intensive), de sa fluidité hors pair lors des phases de navigation sous Android 7.0, et enfin, de ses dispositifs électroniques de grande classe.Il intègre en effet un processeur 4 cœurs ARM Cortex-A73 à 2,3 GHz, 4 cœurs Cortex-A53 cadencés à 1,8 GHz, une puce iGPU Mali-G71 et 4 Go de RAM. Le genre de mastodonte qui ne fait qu'une bouchée des plus gros jeux en 3D et qui est à juste titre, parfait pour du multitâches. Si le modèle du fabricant chinois apporte entière satisfaction sur tous les plans cités précédemment, il n'est en revanche pas exempt de petits défauts. La qualité sonore, parfois mal maîtrisée, n'est pas au rendez-vous même si le haut-parleur situé sur la tranche inférieure de l'appareil offre un son potable.Tout du moins, dès lors qu'il ne dépasse pas la barre des 65%. S'ajoute à cela un appareil photo intéressant dû à ses capteurs de 12 mégapixels (couleur) et de 20 mégapixels (monochrome). La finition, le niveau de détails et la qualité globale en couleur et/ou en noir en blanc est au rendez-vous même si cela reste en dessous de ce qu'un Samsung Galaxy S7 Edge peut proposer.Peut-on donc se laisser tenter par ce Mate 9 ? La réponse est oui ! Pour 606,09€ sur Amazon, vous pouvez repartir avec un smartphone aussi voire plus performant qu'un HTC 10, endurant et adapté à tout type d'usage grâce à son écran de grande taille. On vous le recommande vivement !Avis aux fans de la gamme Nexus, Google refait surface avec un smartphone de taille, encore plus ambitieux que son modèle Nexus 6 concocté par Motorola. Baptisé « Google Nexus 6P », il n'est autre que le fruit d'une collaboration entre le géant nord-américain et le chinois Huawei, à qui l'on doit notamment l'excellent Mate 9. Sur le papier, le Nexus 6P a toute l'étoffe d'un champion. Proposé à 648,99€ sur Webdistrib, il répond à deux mots d'ordre précis que sont : la performance et la polyvalence.Performant d'une part car il embarque une puce mobile octocoeur 64 bits de type Qualcomm Snapdragon 810 (un quadricœur ARM Cortex-A57 cadencé à 2 GHz + un quadricœur ARM Cortex-A53 à 1,55 GHz), 3 Go de mémoire vive et 32 Go d'espace de stockage (aucune extension possible dû à l'absence de port micro-SD).L'association parfaite pour faire tourner sans encombre des jeux en 3D plus ou moins gourmands et utiliser en toute fluidité un système tournant sous Android 6.0 Marshmallow. Entendez par là que la navigation est des plus agréables !Polyvalent d'autre part car il répond aux moindres exigences lorsqu'il s'agit de regarder des vidéos, de surfer en toute simplicité et rapidement sur internet grâce à sa compatibilité 4G LTE (débit jusqu'à 300 Mbps) et d'offrir ce qu'il y a de mieux en matière de photo via son capteur Sony de 12,3 mégapixels (+ capteur avant de 8 Mpx idéal pour les autoportraits). Les rendus photo sont parfois à couper le souffle, tout comme les prises vidéo qui ont de quoi péter la rétine dès lors que l'on filme en Ultra HD (3840 x 2160 pixels).Bluffant ! Tellement bluffant qu'on en oublierait presque de préciser que ce Nexus 6P se dote d'un châssis en métal ultra soigné, ponctué par la présence d'un écran de 5,7 pouces de définition 2560 x 1440 px (WQHD).Niveau autonomie, le bébé de Google s'en tire plutôt bien en raison d'une batterie de 3450 mAh qui permet à son détenteur de l'utiliser normalement (appels, sms, web, ...) pendant une bonne journée et demi.Ce Nexus 6P a donc finalement tout d'un grand téléphone bien que l'on puisse regretter des haut-parleurs de piètre qualité et une autonomie un poil perfectible à notre goût. Google n'a en revanche pas fait les choses à moitié et nous pond là un appareil hautement abouti et qui en vaut la chandelle à tous les niveaux.Il est le n°3 de notre classement !Tim Cook et ses équipes avaient déjà frappé fort avec l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus ? Ça tombe bien puisqu'ils remettent le couvert avec un joujou peu changeant sur la forme, mais qui se montre plus ambitieux sur le plan technique. L'iPhone 7, fameux smartphone vendu au prix initiale de 769€ dans sa version 32 Go (879€ pour le 128 Go et 989€ pour le 256 Go) et disponible depuis le 16 septembre 2016, est celui dont tout le monde rêve. Dur de ne pas craquer pour ce terminal proche de la phablette, qui outre un design quasi similaire au 6 mais sans la prise Jack 3,5 mm (passage au sans fil en vue ?), se dote d'une configuration pour le moins alléchante.Vous recherchez du haut de gamme, c'est bien ça ?L'iPhone 7 sort l'artillerie lourde à tous les niveaux. Il le prouve en premier lieu avec sa dalle Retina HD de 4,7 pouces et qui délivre une définition soignée en 1334 x 750 pixels (résolution de 326 ppp). C'est en dessous de ce que propose Samsung avec son Galaxy S7 et son écran Oled mais le produit d'Apple n'a pas à rougir au vue de la bonne qualité d'image proposée par son écran LCD.L'iPhone 7 prend justement l'ascendant sur son rival avec une luminosité maximale calée à 676 cd/m² (contre 582 cd/m² pour l'iPhone 6s). Bénéfique donc pour l'utiliser n'importe où et profiter pleinement du système iOS 10 intégré.En passant à la génération 10 d'iOS, Apple change justement la donne de manière radicale en améliorant diverses fonctionnalités : volet widgets dynamiques, pilotage des accessoires compatibles HomeKit via l'application "Home", amélioration de la fonction 3D Touch, enrichissement de iMessenger, ... Autant d'ajustements utiles, voués à rendre la navigation toujours plus sympathique.Question multimédia, l'iPhone 7 ne recule devant rien et s'adapte à tous types de contenus que ce soit de la musique (iTunes), de la lecture vidéo en Full HD ou même du jeu vidéo. Le bébé d'Apple est une vraie machine de guerre, état rendu possible par le biais d'une mémoire vive de 2 Go et surtout, d'une puce mobile quadcore nommée A10 Fusion.Tous ces composants contribuent au fonctionnement d'un terminal qui est pour finir, une belle réussite en matière de capture photo-vidéo. Place désormais à un objectif de 7 mégapixels qui gère très bien les transitions lumineuses et réalise de superbes prises de vues sans pour autant les dénaturer. Au top !En conclusion, ce modèle « 7 » de la gamme iPhone a toute l'étoffe d'un grand smartphone si ce n'est le plus grand même si l'on regrettera toutefois l'absence du fameux port Jack 3,5 mm et d'une dalle Oled.Peu pénalisant au final pour un modèle aux finitions soignées, à l'autonomie en hausse et aux caractéristiques générales de très haute volée. Merci Apple !Empêcher la marque à la pomme, Apple, de régner en maître sur le marché. Pari visiblement réussi pour le coréen Samsung, qui, après avoir commercialisé en 2016 un Galaxy S6 quelque peu critiquable, revient avec un modèle beaucoup plus abouti. Son nom ? Le Samsung Galaxy S7 Edge. Un smartphone haut de gamme, proposé à 544€ sur Amazon, qui fait honneur aux prouesses high-tech d'aujourd'hui aussi bien en matière de design que de technologie pure. Un poil plus lourd (157 g contre 132 pour le GS6 Edge) et épais que son prédécesseur, il adopte un style classe et épuré.Mention spéciale pour son look incurvé à l'avant et sa face arrière un poil courbée qui accroît un certain confort lors de la prise en main.Ce confort, on le retrouve notamment en passant le doigt sur une dalle Super Amoled de 5,5 pouces et qui en met plein la vue avec une définition WQHD de 2560 x 1440 pixels. Ça en jette, d'autant plus avec une résolution de 534 ppp ! La petite touche Oled prend là tout son sens et se répercute aussitôt sur l'affichage des textes et des couleurs, sublimées en permanence.Utiliser le S7 en plein soleil est même possible étant donné un taux de contraste hyper élevé et un degré de luminosité fixé à 640 cd/m². Pas un souci donc pour regarder des vidéos, jouer à des jeux, ...Á ce propos et c'est d'ailleurs là où le Samsung Galaxy S7 excelle, c'est qu'il est le parfait compagnon pour tout ce qui est lié au multimédia. Vidéo, musique, édition de documents, jeux gourmands en 3D (Real Racing 3, Asphalt 8, ...), ... rien ne lui résiste. Guère surprenant tant on sait qu'il embarque un premier processeur quadcore ARM CortexA-53 à 1,6 GHz, un second groupe de 4 processeurs Exynos M1 cadencés à 2,3 GHz ainsi qu'une puce graphique de type Mali T-880 MP12. Et il n'en serait rien sans l'aide des 4 Go de RAM, qui veillent avec brio au bon fonctionnement du système sous Android 6.0 Marshmallow.Inutile donc de préciser que la fluidité est de mise lorsque l'on navigue dans les menus du terminal ou sur internet.Niveau photo, il ne fait clairement pas dans la demi-mesure. Armé d'un capteur de 12,2 mpx à l'arrière, il offre des images très nettes, d'une qualité remarquable. Des rendus de haute volée rendus possibles grâce à l'autofocus hyper rapide et à une capacité de l'appareil à faire rapidement la mise au point.Les autres points forts du Samsung Galaxy S7 Edge ? Une grosse autonomie (3 600 mAh - 2 jours en utilisation standard), un côté étanche non négligeable et enfin le retour d'un port micro-SD visant à augmenter la capacité de stockage (jusqu'à 200 Go). Une bonne chose en sachant que le modèle ne dispose que de 32 Go au départ, dont 8 sont occupés par le logiciel.En définitive et malgré de légers couacs comparé au GS6 Edge, le Samsung Galaxy S7 Edge s'impose comme le smartphone haut de gamme n°1 du marché en ce moment.Une bête de course, élégante, ergonomique et bonne en matière de rapport qualité/prix, qui mérite haut la main de figurer sur la première marche de ce podium !