Bientôt un Chromebook 4K ?

Le Pixelbook pourrait gérer la 4K

Bientôt du Netflix en plein écran sur un Pixelbook ?

Modifié le 05/04/2018 à 14h55

Cette mise à jour logicielle est annonciatrice de l'arrivée prochaine sur le marché d'ordinateurs portables Chromebook pouvant gérer pour la première fois une telle résolution d'écran.Partons d'un constat simple : on n'écrit jamais de code dont on sait qu'il ne servira jamais. Si Google a introduit dans la dernière mise à jour de Chrome OS une référence à une mystérieuse machine « atlas », c'est qu'elle devrait un jour exister ! Que peut-on donc apprendre sur « atlas » en regardant ce bout de code qui a attiré l'attention deChaque Chromebook y a son nom de code. Le Pixelbook de Google y est appelé « eve », le Chromebook Plus 2-en-1 s'appelle « kevin »... Quant à « atlas », on ne sait pas ce que c'est, mais une chose est sûre : c'est un produit.suppose qu'il s'agit du prochain Pixelbook, fabriqué par Google lui-même. Le fait de proposer une telle résolution pourrait constituer un choix stratégique de la part de Google, qui pourrait avoir des vélléités de montée en gamme.Pour rappel, le Pixelbook actuel dispose d'une résolution de 2.400 x 1.600 pixels pour une diagonale d'écran de 12,3 pouces. Passer à 3.840 x 2.160 serait donc une étape majeure, qui mettrait le Pixelbook au-dessus de la concurrence. La gestion du 4K pourrait aussi inaugurer l'arrivée du Pixelbook sur le marché des designers et des gamers, deux créneaux sur lesquels les Chromebooks sont actuellement absents.La résolution de 3.840 x 2.160 implique aussi un ratio de 16:9, ce qui va permettre aux utilisateurs de ces machines de lire des documents en double page, de mettre deux fenêtres côte à côte... ou regarder Netflix en plein écran !