Microsoft s’attaque au Chromebook avec un OS moins cher

L'OS Windows Cloud confirmé le 2 mai 2017 ?

La configuration conseillée pour faire tourner Windows 10 Cloud OS

Modifié le 24/04/2017 à 09h35

Le groupe de Redmond a l'intention de bloquer cette expansion de Chrome OS, selon les documents qu'a pu obtenir Windows Central. Et pour ce faire il va lancer Windows Cloud OS.La fuite n'a pas été commentée par les porte-paroles de Microsoft mais semble confirmer ce que les spécialistes attendent depuis longtemps : un Windows Cloud OS. Une nouveauté que Microsoft pourrait dévoiler officiellement le 2 mai 2017 lors de l'événement de la firme de Redmond qui se tiendra à New York. Satya Nadella, PDG du groupe, devrait être présent et pourrait annoncer ce changement radical dans la stratégie de Microsoft.Jusqu'à présent Microsoft s'était concentré sur deux licences : la Home, pour les particuliers, et la Pro, plus complète, pour les professionnels. La version de Windows 10 Cloud OS pourrait être plus légère comme le montre le document obtenu par Windows Central et qui détaille la configuration technique conseillée pour ce nouvel OS de Microsoft. Le but de la manœuvre est simple : permettre au plus grand nombre de s'intéresser à l'informatique sur une licence moins chère de Windows afin d'inciter les jeunes à passer sur des licences plus chères par la suite.Windows Central dévoile donc, le 21 avril 2017, les caractéristiques techniques minimales communiquées par Microsoft aux constructeurs pour son Windows 10 Cloud OS.Il faudra :- Un processeur quatre-coeurs (Celeron ou supérieur)- 4 Go de RAM- 32 Go de mémoire de stockage (64 Go pour les processeurs 64-bits)- Une batterie de 40 wattheure minimum (pour une autonomie équivalente à une journée pour la majorité des étudiants)La licence Windows 10 Cloud OS pourra donner lieu à une mise à jour vers une licence Home et Pro et c'est là tout l'intérêt de Microsoft. En rendant Windows accessible comme l'est Chrome OS, il va façonner les élèves et les initier très tôt à son OS... avant même qu'ils n'aient un smartphone avec Android et qu'ils ne se retrouvent habitués aux OS de Google.