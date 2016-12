Viadeo en redressement judiciaire, la fin du LinkedIn français

10 millions d'utilisateurs en France... comme LinkedIn

Les actifs de Viadeo cédés, le réseau social démantelé

Modifié le 30/11/2016 à 10h33

L'annonce a été faite mardi 29 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris. Désormais, Viadeo ne peut que céder ses actifs, mais aucune offre de reprise n'a été avancée.L'histoire de Viadeo a commencé un an après celle de LinkedIn. Le réseau social américain a été lancé en 2003, Viadeo en 2004. Pendant des années, les deux se sont côtoyés, sans que l'un prévale sur l'autre, en tout cas dans l'Hexagone. En 2016, Viadeo compte 10 millions d'utilisateurs actifs en France, LinkedIn ne fait pas mieux. Mais Viadeo n'a pas su connaître le succès de son homologue américain.2015 a été une année catastrophique : les pertes du réseau social ont atteint 23,3 millions d'euros, notamment à la suite de son retrait de Chine, où le groupe avait racheté le réseau social pour professionnels Tianji. En Bourse, le titre s'effondre : d'une valorisation de 150 millions d'euros en juillet 2014, date de son introduction, Viadeo ne vaut plus que 10 millions d'euros début novembre 2016, lorsque le titre a été suspendu.Sans plan de continuation pour les activités de Viadeo telles quelles, le tribunal de commerce de Paris a trois mois à compter de ce mardi 29 novembre 2016, pour céder les actifs du groupe. Plusieurs entreprises se sont positionnées pour récupérer des « bouts » de Viadeo : la base d'utilisateurs, une partie des salariés, les brevets et la technologie...C'est donc la fin de l'histoire pour Viadeo. Lancé un an après LinkedIn, le réseau social français ferme la même année où LinkedIn a réussi à se faire racheter par Microsoft pour 26 milliards de dollars.