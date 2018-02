TheValentineCoin : offrez du rien dans la blockchain à votre moitié

Un cadeau virtuel sur la blockchain à payer en cryptomonnaie

Environ 30 euros pour un cadeau totalement virtuel ?

Modifié le 13/02/2018 à 12h02

On vous présente donc The Valentine Coin , le premier cadeau de la Saint-Valentin qui se trouve sur la blockchain. Idéal pour les fans de cryptomonnaies et pour ceux qui aiment consommer local puisque le projet est parisien.Le site Numerama rapporte, le 13 février 2018, que les équipes de The Valentine Coin l'ont contacté sur Twitter pour parler de leur projet un peu particulier : le premier cadeau de Saint Valentin basé dans la blockchain. Voilà qui a de quoi interloquer car il est difficile de voir immédiatement le lien qu'il peut y avoir entre l'amour, la Saint-Valentin et la blockchain.: on ne l'a pas trouvé.Le principe est simple :est un cadeau pour sa Valentine ou son Valentin. Un cadeau très «» qui remplacerait les fleurs, les bijoux... Sans compter qu'en plus, étant donné que le cadeau est virtuel, il est théoriquement éternel (mais comparé aux diamants, il est quand même moins cher).Acheter le ValentineCoin coûte 0,033 Ether soit environ 21 euros. Mais l'Ether étant volatil comme toutes les cryptomonnaies, ce prix peut rapidement augmenter ou baisser. De toute manière, sur le site officiel de The Valentine Coin , seulement 3 333 exemplaires de ce cadeau sont achetables, ce qui en fait une denrée rare (et un potentiel gain pour l'entreprise de près de 70 000 euros).Pour le reste, on sait pas trop comment ça marche ; Numerama remarque que le lien censé expliquer le fonctionnement du ValentineCoin est hors service. Pour 21 euros, il y a donc probablement d'autres cadeaux qui feront plus plaisir à votre moitié, du simple bouquet de fleurs à une peluche ou un jeu-vidéo, qu'un certificat électronique confirmant l'achat d'un ValentineCoin totalement immatériel...