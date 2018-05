Une panne semble frapper les différents réseaux internet et mobiles

Mise à jour à 15h :

Free, que nous avons contacté, nous indique n'avoir aucun problème sur ses réseaux. Selon la responsable communication du Groupe Iliad, les éventuels problèmes rencontrés sur le réseau sont le fait d'appels passés vers d'autres opérateurs (SFR et Orange, notamment).



La téléphonie et l'internet français en panne ?



DownDetector





DownDetector



DownDetector



DownDetector

Une mise à jour Microsoft pourrait être en cause

Modifié le 14/05/2018 à 15h16

Les appels et les accès internet semblent souffrir de cette panne.On peut se poser la question au vu des nombreux rapports signalant des problèmes chez SFR, Free, Orange et Bouygues. Le site DownDetector montre des pics de signalements depuis le début de la matinée sur l'ensemble des fournisseurs d'accès à internet.Parmi les problèmes les plus remontés chez les différents opérateurs, plus de 50% concernent l'accès à Internet (notamment fixe, le mobile semblant moins touché). La téléphonie fixe et la télévision figurent également parmi les principaux concernés par la panne.Lors de nos tests sur le réseau mobile de Free (vers le réseau SFR), les appels n'aboutissent pas ou se terminent par un message pré-enregistré annonçant que le numéro demandé n'est pas attribué. Les SMS, quant-à eux, semblent bien être distribués.Si on en croit certains mails publiés sur l'archive mails de la Frnog , ces problèmes semble coïncider avec une mise à jour effectuée par Microsoft . Pour autant, cette piste est forcément à prendre avec précaution, puisqu'aucun opérateur n'a pour l'instant officiellement communiqué à ce sujet.Nous avons par ailleurs contacté les FAIs, et mettrons à jour cet article au fur et à mesure qu'ils communiqueront sur le sujet.