Nvidia Geforce GTX 1080 Ti : dévoilée le 1er mars 2017 ?

Une présentation à l'occasion de la Game Developers Conference ?

La GTX 1080 Ti dévoilée ?

Modifié le 24/02/2017 à 17h38

Sur le site officiel de Geforce, un compte à rebours est apparu. Celui-ci pré-annonce un événement pour le 1er mars 2017 et on sait déjà de quoi il s'agit.Nvidia sera présent lors de la Game Developer Conference, le salon dédié au secteur qui se tiendra du 27 février au 3 mars 2017 à San Francisco. On sait même déjà la date de sa conférence : le 1er mars 2017.Il n'en aura pas fallu plus pour relier le compte à rebours présent sur le site www.geforce.com et ce rendez-vous incontournable des professionnels du jeu vidéo. Il est évident qu'un événement concernant GeForce va avoir lieu à la GDC 2017 et qu'il se déroulera le 1er mars 2017.La GDC 2017 pourrait être l'occasion, pour Nvidia, de dévoiler sa dernière carte graphique, très attendue : la GTX 1080 Ti (voir aussi). Deux détails laissent entendre que la GTX 1080 Ti serait présentée à la fin du compte à rebours présent sur le site. Le terme «» du texte sous le compte à rebours présente les lettres « TI » en gras, laissant supposer un carte graphique estampillée « Ti ».Mais, surtout, le site ETR s'est amusé à fouiller dans le code source de la page et là on voit bien que le script de ce compte à rebours mentionne précisément qu'il s'agit du «»... donc du compte à rebours pour la GTX 1080 Ti.