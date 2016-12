NVIDIA bouche les trous : des pilotes pour corriger les failles

Modifié le 16/12/2016 à 16h15

NVIDIA a mis en ligne de nouveaux pilotes pour ses cartes graphiques GeForce. Des pilotes à destination de toutes les plate-formes, Windows et Linux, mais qui s'adressent aussi à plusieurs générations de puces puisque NVIDIA corrige des failles pour des vieilles puces et même ses chipsets ION ! C'est ainsi que les générations de GeForce 8 à GeForce 405 ont droit à des pilotes 342.01 pour Windows. Les GeForce actuellement prises en charge profitent des pilotes 376.33. Enfin sous Linux NVIDIA propose divers crus de pilotes en fonction des cas, et les cartes graphiques professionnelles ne sont pas oubliées.Du côté des GeForce prises en charge, le pilote 376.33 désactive par exemple le profil SLI pour Titan Fall 2 au vu des problèmes de stabilité rencontrés. Les problèmes de sécurité corrigés sont nombreux et consultables ici . Nous vous conseillons donc de rapidement mettre à jour vos pilotes en passant par notre téléchargement . A noter, la mise en ligne par NVIDIA d'une nouvelle version de GeForce Experience, ce dernier passant v3.2.