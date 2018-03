DirectX Raytracing, Nvidia RTX : les jeux vont être plus réalistes

Raytracing vs Rasterization : quelles différences ?

Microsoft, Nvidia et AMD promettent du ray-tracing en jeu





Modifié le 20/03/2018 à 11h45

Leet leont ainsi été annoncés.Les jeux actuels utilisent lapour afficher des objets en 3 dimensions sur un écran. Cette technique consiste à créer des polygones, sur lesquels seront ensuite envoyés des ombres et des textures qui se combineront pour créer la couleur finale de chaque pixel. Si cette technologie est devenue très bonne selon Nvidia , elle n'en reste pas moins perfectible - et surtout, elle serait forcément dépassée par une autre technologie... le ray-tracing.Leconsiste à suivre le trajet de la lumière depuis l'objet jusqu'à sa source, en prenant en compte tous les objets que pourrait rencontrer la lumière sur son passage. Ceci permet d'obtenir des couleurs et des textures bien plus réalistes, qui prennent en compte les éventuelles réflexions, réfractions et ombres que l'on retrouverait en vrai.Jusqu'alors, le ray-tracing demandait bien trop de puissance pour être utilisé sur des ordinateurs. Les jeux vidéo actuels sont donc tous créés en rasterisation. Mais les dernières annonces de Microsoft, Nvidia et AMD pourraient bien changer la donne...Et si c'était la carte graphique qui servait à calculer, en temps réel, le ray-tracing ? C'est en tout cas ce vers quoi se tourne Microsoft en annonçant le. Cette technologie s'appuiera sur DirectX 12 et pourra donc être utilisée par toutes les cartes graphiques qui le supportent. Elle permettra d'implémenter dans les jeux du ray-tracing en temps réel et d'améliorer les effets visuels... au point d'obtenir un rendu bien plus réaliste !Nvidia a ainsi annoncé avoir travaillé avec Microsoft pour proposer le, une technologie de ray-tracing qui sera supportée par sa prochaine architecture Volta. AMD a aussi annoncé avoir travaillé avec Microsoft, pour proposer une technologie semblable sur ses cartes graphiques.Nous vous laissons découvrir la vidéo (plutôt époustouflante) de démonstration offerte par Nvidia :