Le dernier Pirates des Caraïbes menacé de leak

Un film leaké en plusieurs parties

Disney ne compte pas payer les pirates

Modifié le 16/05/2017 à 15h28

Le film est attendu dans les salles du monde entier la troisième semaine de mai et devrait cartonner au box-office. Mais les pirates menacent de le mettre sur Internet avant.Selon Bob Iger, les pirates auraient décidé de mettre la pression sur Disney d'une manière très particulière : ils veulent prouver au groupe qu'ils détiennent bien le film en dévoilant des parties de celui-ci. Initialement des petits bouts de 5 minutes mais, par la suite, des bouts de 20 minutes si Disney ne coopère pas. Les hackers demanderaient une grosse somme d'argent en bitcoins, dont le montant n'a pas été communiqué par Disney.Si le film, intitulé, fuitait sur la toile, les pertes pourraient être grosses pour Disney, qui compte sur ses licences à succès comme Pirates des Caraïbes, Star Wars ou les Marvel, pour battre des records. Toutefois, à 3 jours de sa sortie en salles aux Etats-Unis, le vendredi 19 mai 2017, il ne semble pas avoir fuité.Devant les employés d'ABC, selon le Hollywood Reporter, Bob Iger a bien fait passer le message : Disney ne compte pas payer les hackers malgré la menace. Peut-être que Disney ne la considère pas assez crédible, soupçonnant un coup de bluff, ou pas assez dangereuse.Mais il y a un risque que cette histoire se transforme en une nouvelle affaire Netflix . Le service de VOD avait refusé de payer des pirates qui menaçaient de mettre en ligne 10 des 13 épisodes de la saison 5 de sa série à succès Orange is the New Black. Les épisodes ont effectivement fuité, mais l'absence des trois derniers épisodes ne devrait pas porter préjudice à Netflix, puisque les fans auront de toute manière besoin d'accéder à Netflix pour voir la fin de la saison.