AI Dungeon : quand le maître du jeu est une IA, l'aventure tourne vite en cauchemar

Comme une certaine encyclopédie Encarta en son temps sur MSN, il est ainsi possible sur AI Dungeon d'interagir avec une intelligence artificielle très inventive et créer une aventure unique, par et pour chaque joueur. L'utilisateur peut choisir un univers (fantasy, cyberpunk, et bien d'autres), créer son personnage, une situation de départ, et peut alors commencer une aventure aussi aléatoire qu'amusante.

Pour progresser dans cette aventure avec l'IA comme maître de jeu, différentes possibilités sont offertes. L'utilisateur peut entrer son texte dans des catégories au choix pour effectuer une action, parler, poser une question, intimer un ordre, bref, les possibilités sont infinies.

Un projet qui a connu un franc succès et a motivé Latitude à aller encore plus loin. En juillet dernier, la start-up a bénéficié d'un accès anticipé, courtoisie d'OpenAI, à une version plus puissante de sa technologie originale. Et c'est à ce moment-là que l'idylle a tourné au cauchemar.