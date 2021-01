Lancé en 2018, Among Us a été téléchargé plus de 260 millions de fois en 2020

Selon Apptopia toujours, Among Us a été téléchargé plus de 264 millions de fois sur mobile. Il devance ainsi Subway Surfers (227 millions) et Garena Free Fire (218 millions), mais aussi quelques incontournables comme PUBG Mobile ou encore Roblox. Aux Etats-Unis, ce même Among Us est d'ailleurs crédité de 41 millions de téléchargements en 2020.