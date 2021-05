Diablo Immortal : une sortie en 2021 confirmée dans le dernier rapport financier d'Activision-Blizzard

Depuis 2018, l'équipe en charge de Diablo Immortal s'est montrée très discrète quant à son projet. Que ce silence soit motivé par la réception pour le moins tiède lors de son annonce à la BlizzCon 2018 ou par une lente progression du développement, difficile d'être catégorique.

Toujours est-il que, depuis trois ans, ce titre mobile a connu diverses phases de tests privées, qui ont généralement reçu des avis plutôt positifs. Mais pour le grand public, aucune bêta ouverte ou fenêtre de sortie officielle n'avait jusqu'alors été annoncée.

Toutefois, cela a changé dans la nuit, avec le rapport financier d'Activision-Blizzard pour le premier trimestre de l'année 2021. Celui-ci statue ainsi : « Diablo Immortal est entré dans sa seconde phase de test et est en chemin pour une sortie mondiale plus tard cette année. »

Cette année sera donc chargée pour les fans de la franchise Diablo, que ce soit sur smartphones et tablettes avec Immortal ou sur PC et consoles avec Diablo II: Resurrected . Ne reste plus désormais qu'à attendre une date de sortie officielle pour l'un et l'autre.