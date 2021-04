Resident Evil Re:Verse : une sortie repoussée à l'été 2021

Annoncé à plusieurs reprises durant la campagne de communication autour de Resident Evil Village comme partie intégrante du titre à sa sortie, Capcom a finalement changé ses plans vis-à-vis de Resident Evil Re:Verse.

Ce mode multijoueur permettant d'incarner tous les personnages iconiques de la franchise dans des matchs à (double) mort assez atypiques devait en effet être disponible dans le jeu le 7 mai. Finalement, sa sortie a été repoussée à l'été 2021, sans précision quant à une date spécifique.

Jusqu'à preuve du contraire, le plus gros morceau des nouveautés dans le monde de Resident Evil, Village, devrait bel et bien sortir le 7 mai sur PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X |S, PC (via Steam ) et Google Stadia . En attendant la version finale, il est d'ailleurs possible d'en tester la démo jusqu'à sa sortie, et même au-delà.