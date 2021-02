Rainbow Six Parasite : des images et du gameplay fuitent

À l'origine un simple événement sur Rainbow Six Siege appelé Outbreak sorti en 2018 et proposant seulement trois missions, celui-ci a depuis tracé son propre chemin du fait de sa grande popularité.

Ce spin-off de Rainbow Six sera donc exclusivement orienté PvE contre des hordes de créatures zombifiées et autres joyeusetés. Nous pouvons donc nous attendre à ce que de nombreux gadgets utilisés dans Siege par les différents agents soient retravaillés pour mieux coller à cette nouvelle menace.

Les fans de jeux comme Left 4 Dead auront donc de quoi se réjouir dans un futur plus ou moins proche grâce notamment à ce prochain opus Rainbow Six et Back 4 Blood. En attendant un nom officiel, ce spin-off PvE est attendu courant septembre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.