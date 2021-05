Metro Exodus : la mise à niveau PS5 / Xbox Series X|S arrive le 18 juin

Sorti en février 2019, Metro Exodus se déclinera prochainement via une Complete Edition à destination des nouvelles consoles de Sony et Microsoft. Le jeu de base sera bien évidemment inclus avec les deux extensions The Two Colonels et Sam's Story. Par ailleurs, la Enhanced Edition sur PC est désormais disponible. Cette dernière est gratuite pour les propriétaires du jeu sur Steam, Epic Games Store ou GOG.