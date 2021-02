State of Play : Final Fantasy VII Remake Intergrade, Deathloop et toutes les infos à retenir

Enfin, ce State of Play aura détaillé deux mises à jours "next-gen" pour des jeux déjà disponibles. Il y a dans un premier temps Crash Bandicoot 4: It's About Time. Nous le savions déjà mais l'upgrade PS5 permettra de jouer en 4K à 60 FPS avec des chargements plus rapides, de l'audio 3D et la prise en charge des gâchettes adaptatives de la DualSense. Les sauvegardes PS4 seront transférables. La mise à niveau sera disponible le 12 mars 2021.