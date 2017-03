Vidéo : Vu au MWC 2017 - Les Lenovo ThinkPad X1 Carbon et Yoga

Au Mobile World Congress 2017, à Barcelone, nous avons croisé deux versions du très célèbre ThinkPad, à savoir le ThinkPad Carbon et le ThinkPad Yoga.



Déjà disponible pour sa cinquième génération, le X1 Carbon a un écran de 14 pouces IPS en Full HD, proposant une résolution de 1920 par 1080, ou bien en WQHD avec une résolution de 2560 par 1440. On retrouve son processeur Kaby Lake, une solution graphique Intel HD 620 avec 16 Go de mémoire vive, ainsi qu'une possibilité de stockage par SSD extensible à 128 Go.



Pour la connectique, il y a un lecteur de carte MicroSD, de l'USB Type 3, une sortie HDMI, un port audio et une compatibilité 4G.



Il sera disponible en deux coloris, gris ou noir. On parle déjà d'un tarif de 1400 Euros et d'une disponibilité aux alentours de Mars 2017.

Modifié le 20/03/2017 à 14h09