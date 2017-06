Vidéo : Un bouton en façade arrière de l'iPhone.

D'après le livre The One Device: The Secret History of the iPhone (The One Device : l'histoire secrète de l'iPhone), Steve Jobs voulait placer un bouton sur la façade arrière de l'iPhone.



Mais Jobs a abandonné l'idée après que l'ex-designer d'Apple Imran Chaudhri l'a prévenu qu'ajouter un second bouton rendrait la tâche plus difficile aux consommateurs pour prendre l'iPhone au sérieux.



Cette news arrive à point nommé, car en ce moment, de nombreuses rumeurs circulent à propos de l'iPhone 8 : ce dernier ne disposerait même plus d'un bouton Home. Ainsi, quiconque s'intéresse à l'iPhone et à son histoire devrait jeter un oeil à ce fameux livre The One Device : l'histoire secrète de l'iPhone afin d'apprendre des anecdotes pour l'instant inconnues du grand public. Il a été écrit par Brian Merchant, dans le cadre du 10e anniversaire de l'iPhone.



Iphone 8 : des photos et des confirmations ?

Les 10 ans de l'iPhone en images

Modifié le 26/06/2017 à 15h28