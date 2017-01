Vidéo : Ce que l'on attend du CES 2017

La nouvelle édition du CES se tient, comme chaque année, à las Vegas dans le Nevada. C'est le salon qu'il faut suivre lorsque l'on est un tant soit peu féru de nouvelles technologies. Cette année, l'accent est mis sur les voitures autonomes connectées, les TVs mais aussi les drones et bien d'autres réjouissances.



La réalité virtuelle opère un retour plus que remarqué, alors qu'on lui promettait déjà un avenir digne du Virtual Boy de Nintendo. Lenovo propose d'ailleurs un casque de réalité virtuelle à 300 dollars.



Les voitures autonomes connectées viennent sur le devant de la scène, même si des images du très impressionnant SUV FF91 de Faraday sont déjà disponibles. Le FF91 est un véhicule électrique, autonome, ultra-connecté, se plaçant en concurrence directe avec les véhicules produits par Tesla Motors.



Pour les smartphones, c'est une autre histoire étant donné que les grands noms dans le domaine organisent leurs propres évènements de présentation. Cependant, Huawei et Xiaomi seront nettement plus présents. A noter que des images du Honor 6X à 219 Euros viennent tout juste d'être dévoilées.



La bataille des écrans TV n'est pas en reste puisque Sony dispose maintenant d'une plateforme Android, LG de webOS et Samsung de Tizen, c'est-à-dire sa propre plateforme.



En matière de domotique, le focus sera sur les assistants personnels dôté d'une voix, un peu comme Alexa le fait déjà avec Amazon. Même Google Home commence de titiller l'intelligence artificielle. Il ne serait donc pas surprenant de retrouver des IAs qui apprennent d'elles-même et se corrigent au fur et à mesure de leurs découvertes.



Quant au reste, il faut bien avouer que nous aurons sans aucun doute un lot de drones munis de caméras toujours plus performantes, d'accessoires dits "wearables" connectés et intelligents pour nous assister dans notre vie de tous les jours, d'outils de programmation et de codage pour les enfants, voire de bras expérimentaux qui nous feraient passer pour de véritables cyborgs.



Une chose est sure cependant, le futur avance à grands pas et il nous tarde de voir vers quels horizons fantastiques il va bien pouvoir nous emmener.

