PewDiePie fait des blagues antisémites, Disney rompt le contrat

Maker Studios rompt le contrat de PewDiePie

Des références nazies et des blagues antisémites de plus en plus récurrentes

Modifié le 14/02/2017 à 10h18

On ne peut pas rire de tout sur le site de streaming le plus visionné au monde et surtout lorsqu'on est une personnalité publique aussi influente que PewDiePie. Ce dernier, qui a construit sa communauté sur l'irrévérence et la provocation, de l'aveu même de son studio, semble être allé trop loin.L'annonce est tombée le 13 février 2017 dans les pages du journal économique. Selon ce dernier, dont les informations ont été par la suite confirmées par Maker Studios lui-même, le studio de création Youtube de Disney a mis fin au contrat de Felix Kjellberg, alias PewDiePie. Cette décision a été prise à la suite d'une série de vidéos qui ont fait polémique.La dernière en date remonte au 11 janvier 2017. Sur la vidéo postée sur Youtube et retirée depuis, PewDiePie se filme en train de commander à deux personnes, sur le site Fiverr, un panneau mentionnant «» («»). PewDiePie s'est par la suite excusé et a lui-même estimé avoir été trop loin, mais le mal avait été fait.Selon le, qui a analysé la chaîne de PewDiePie, le youtubeur aurait placé dans près de 9 vidéos postées depuis août 2016 des références à l'imagerie nazie ou des blagues à caractère antisémite. «», a commenté Maker Studios auPewDiePie se retrouve donc sans studio, mais garde encore sa chaîne et ses 53 millions d'abonnés. Il y a fort à parier qu'un autre studio lui proposera un contrat dans de brefs délais et que, peut-être, il aura appris la leçon. A moins qu'il ne crée son propre studio ? Les fonds, il les a : Felix Kjellberg a gagné 15 millions de dollars en 2016 grâce à ses vidéos et ses partenariats.