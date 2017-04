Orange : un forfait à 1,99 euro digne des années 2000

Un prix mini pour un service... minimaliste

Un forfait idéal comme "premier forfait" ?

Modifié le 07/04/2017 à 10h35

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il nous fait faire un sacré bond en arrière dans le temps, où avoir l'ADSL à la maison était du luxe et où tout le monde rêvait d'avoir le 3310 de chez Nokia.L'objectif d'Orange semble clair : l'opérateur veut aussi avoir son forfait à moins de 2 euros pour contrer, par exemple, Free Mobile ou certains MVNO. Open Mini, qui affiche comme le remarque Next Impact un prix de 1,99 euro par mois, est donc là pour ça. L'opérateur historique n'en a toutefois pas fait une grosse promotion et pour cause : il ne risque pas d'intéresser beaucoup de personnes.Le forfait Open Mini propose les SMS et les MMS en illimité et la possibilité d'appeler pendant 10 minutes. Comme à la belle époque du début des années 2000, trois numéros en illimité sont disponibles. En revanche, il n'y a pas de connexion 3G/4G incluse, donc toute utilisation d'Internet est en hors forfait : les smartphones addicts n'apprécieront pas.Si l'utilisation massive des smartphones et de l'Internet mobile font que ce forfait n'intéressera personne qui possède un smartphone, il est possible qu'Orange ait pensé aux parents ayant un enfant jeune. Le forfait présente toutes les caractéristiques du "premier forfait" et se marierait parfaitement avec le Nokia 3310 relancé par le constructeur cette année 2017.Les SMS et MMS permettent de contacter les amis, tandis que les trois numéros illimités peuvent être ceux des parents. Un forfait qui pourrait convenir à des jeunes ados et des pré-ados, donc, mais qui n'a pas de quoi concurrencer le forfait Free Mobile à 2 euros, qui propose tout de même 2 heures d'appels, les SMS et MMS illimités et 50 Mo de data.