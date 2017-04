Bouygues booste ses forfaits en data

Bouygues : le plus petit forfait aura 20 Go, le plus grand 100 Go

En augmentant son enveloppe data, Bouygues suit la concurrence

Modifié le 04/04/2017 à 17h52

Les forfaits 3 Go et 5 Go chez Bouygues, ce sera bientôt du passé ! Les forfaits B&You et Sensation actuellement limités à ces seuils offriront dès le 10 avril 2017 20 Go à leurs abonnés. Ainsi, pour le même prix (34,99 euros sur l'offre Sensation et 19,99 euros sur l'offre B&You), les clients auront 20 Go par mois. Une évolution bienvenue pour le consommateur, car qui n'aime pas avoir plus pour le même prix ?Les catégories de clients de la gamme plus élevée, aujourd'hui à 20, 30 et 40 Go, bénéficieront également de cette évolution : leurs forfaits passeront à 50, 70 et 100 Go respectivement. Il s'agit probablement de personnes faisant un usage intensif de leur mobile pour regarder des vidéos et écouter de la musique sur Internet. Par exemple, si elles ont l'habitude de passer en Wi-Fi une fois chez soi pour économiser de la data, avec cette bascule, elles pourront décider de ne plus le faire (sur ce thème, voir aussi).Les abonnés n'ont aucune démarche à faire : le forfait passera automatiquement sur le nouveau seuil dès la nouvelle mensualité intervenant après le 10 avril 2017. Si votre forfait est habituellement remis à zéro le 16 avril, par exemple, c'est donc le 16 avril 2017 que vous commencerez à bénéficier du nouveau seuil. Ces nouveaux seuils s'appliquent également aux forfaits promotionnels souscrits précédemment. Ainsi, le forfait B&YOU 30 Go au prix de 10 Go ne repassera pas à 10 Go, comme prévu avant, mais continuera bien à offrir 30 Go. Les clients ayant souscrit l'offre promo 50 Go au prix de 20 Go continueront à bénéficier de 50 Go.On peut supposer que cette décision de Bouygues soit guidée par le souhait de ne pas voir partir les clients ayant souscrit un forfait promotionnel, comme cela arrive très souvent, une fois la période d'engagement écoulée. Mais il s'agit également de rester concurrentiel face à d'autres opérateurs, qui ont tous récemment augmenté leur enveloppe data. Sosh, la filiale low-cost d'Orange, opère une augmentation similaire , faisant passer ses forfaits 5 Go à 20 Go et ses forfaits 20 Go à 40 Go. Orange offre 10 Go supplémentaires aux titulaires de ses forfaits Play et Jet. SFR propose désormais 100 Go pour 20 euros, tandis que Free a récemment dégainé une offre 4G illimitée pour 15,99 euros par mois.