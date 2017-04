Orange : les forfaits data illimitée n’ont que "peu de sens"

Une enveloppe data inutile selon Orange

Des besoins en data couverts avec... 5 Go en moyenne

Modifié le 03/04/2017 à 15h16

L'opérateur historique a décidé de ne pas offrir de forfait data illimitée à ses abonnés, anciens ou nouveaux. Il a toutefois augmenté l'enveloppe data de tous ses forfaits.La décision de ne pas offrir de forfait data illimitée, même à prix élevé - comme c'est le cas pour celui de SFR, la data illimitée est disponible pour les abonnés SFR Family fixe et mobile avec abonnement Power, soit au prix minimum de 62,99 euros par mois -, pourrait être critiquée : pourquoi Orange ne s'aligne-t-il pas sur la concurrence ?Dans un communiqué diffusé en interne par Orange le 1er avril 2017 et qu' EconomieMatin s'est procuré, Michel Jumeau, directeur marketing Grand Public d'Orange France, explique à ses équipes que ces enveloppes data «». La raison est simple : les abonnés Orange ne consomment pas des quantités de data telles que cela pourrait justifier de leur permettre d'en consommer en illimité.Michel Jumeau détaille la consommation en données Internet mobile des abonnés Orange et dévoile qu'en réalité ils ne consomment pas autant que supposé. En moyenne, un abonné Orange ne consomme que 2,2 Go par mois de données avec un maximum pour la moyenne des clients abonnés aux offres Jet qui consomment, eux, 12,2 Go par mois.C'est ce qui justifie la décision d'Orange de simplement augmenter l'enveloppe data de ses forfaits : chez Sosh elle passe à 20 Go pour le forfait 19,99 euros par mois (40 Go pour celui à 24,99 euros par mois) tandis que chez Orange les offres Play voient leur enveloppe data augmenter de 10 Go et les offres Jet de 20 Go.Découvrez aussi les codes promo Bouygues Telecom disponibles dans notre offre Clubic Bons Plans, ainsi que les réductions et codes promo Orange ainsi que les remises et codes promo SFR