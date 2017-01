Mieux jouer ensemble, 5 logiciels gratuits pour remplacer Teamspeak

Mumble : le remplaçant le plus populaire

Modifié le 20/01/2017 à 11h27

Bien qu'il puisse être utilisé pour tout type d'audioconférence,est apprécié pour sa faible consommation en ressources système, sa simplicité d'utilisation et ses nombreuses possibilités d'administration et de modération. Il fonctionne selon un système client/serveur. Le client est multiplateforme, il se retrouve sur Windows, macOS, Linux ainsi que sur Android et iOS.En ce qui concerne le serveur, l'utilisateur peut l'héberger sur un ordinateur grâce à la licence gratuite limitée à la création d'un seul serveur de 32 places. Il est aussi possible de choisir l'option de la location de serveur en passant par un des nombreux hébergeurs en ligne. Les équipes et guildes importantes seront donc limitées en fonctionnalités et devront ainsi mettre la main au portefeuille pour bien communiquer.Les utilisateurs souhaitant plus de fonctions communautaires ou tout simplement changer de solution peuvent se tourner vers les nombreux autres logiciels gratuits de communication vocale de groupe dont voici un tour d'horizon.Difficile de dresser une sélection des alternatives à Teamspeak sans évoquer son principal concurrent : Mumble. Depuis 2005, il est l'un des clients de communication vocale les plus utilisés pour sa simplicité d'utilisation, ses fonctionnalités pratiques et efficaces et pour sa faible consommation en ressources système. Tout comme Teamspeak, l'utilisateur est en mesure d'héberger son serveur en local avec le clientou de choisir l'option de la location d'un serveur chez un hébergeur. Mumble bénéficie d'une interface d'administration simple permettant d'assigner des permissions à chaque utilisateur. Il propose également un overlay pour visualiser dans la fenêtre d'un jeu les joueurs connectés sur un salon de discussion. Ses options audio avancées permettent aussi de profiter d'une bonne qualité lors des discussions.reste une bonne solution VoIP pour le jeu vidéo légère et multiplateforme.Le fabricant de périphériques gaming Razer a lancé Comms courant 2013 comme une solution « toute-en-un pour les joueurs ». Principale différence avecou Razer Comms repose sur une infrastructure serveur rapide, il n'y a donc pas besoin de passer par la case location ou hébergement de serveur. Une guilde ou une équipe de jeu peut ainsi créer et se connecter sur un serveur, s'envoyer des fichiers et diffuser des messages. Razer Comms offre aussi la possibilité de créer ou rejoindre une communauté autour d'un centre d'intérêt comme un jeu vidéo, une guilde ou une équipe de jeu. Parmi ses autres atouts, cette solution propose le visionnage de streaming en groupe, des fonctionnalités d'administration pour définir des profils de groupes. Les utilisateurs pourront également utiliser cette solution où bon leur semble grâce à sa version pour Android.Dans la même lignée, Curse est une solution de communication mêlant discussion vocale, fonctionnalités sociales et streaming. Les moyens de retrouver ses amis ne manquent pas car le logiciel propose la synchronisation avec les comptes Steam , Battle.net, Skype ainsi que via les jeux Smite et League Of Legends. Tout comme Razer Comms , les serveurs sont hébergés en ligne gratuitement et avec un nombre illimité de places. Curse se distingue par son interface soignée et truffée de fonctionnalités sociales. Outre la possibilité de créer des groupes privés, l'utilisateur peut rejoindre les nombreuses communautés ou encore de profiter de nombreux outils dédiés au streaming avec notamment une synchronisation avec un compte Twitch. L'overlay personnalisé est aussi très utile et efficace pendant des parties endiablées de League Of Legends.Parmi les solutions de cette sélection, Discord est sans doute la solution qui sera à terme la plus utilisée par les joueurs. La recette est simple : une interface aux petits oignons, un hébergement de serveur gratuit et illimité et une faible consommation en ressources système. La création d'un serveur prend une minute et il en faudra une supplémentaire pour inviter ses amis. Pour ajouter de nouveaux contacts, il est possible de synchroniser un compte Steam ou d'envoyer directement l'adresse du serveur à ses contacts. Discord propose une administration de serveur simplifiée, une très bonne qualité audio ainsi qu'une sécurité optimale pour discuter en vocal ou par message entre membre d'une guilde ou d'une équipe de jeu. Il est aussi possible de rester connecté avec ses amis grâce à sa version pour macOS mais aussi via les applications gratuites Discord pour Android et iOS.Bien qu'il soit toujours en Beta et dans ses premières phases de développement,est une bonne solution pour communiquer en vocal, en groupe et totalement gratuitement. À la différence de Teamspeak ou Mumble, nul besoin de configurer un serveur en local ou de mettre la main au portefeuille pour héberger un serveur en ligne. Le serveur peut être conçu en quelques secondes et personnalisé à l'aide d'une bannière. Il suffit ensuite d'envoyer l'URL aux autres membres pour qu'ils puissent se connecter au serveur.propose une administration de serveur simplifiée, une bonne qualité audio et une faible consommation en ressource système. Bien qu'il existe une version Premium payante, cette dernière apporte seulement des fonctionnalités esthétiques supplémentaires comme des badges et des icônes pour les utilisateurs et les groupes de discussion.Notons enfin que de nombreuses autres solutions gratuites peuvent venir s'ajouter à cette sélection comme le client de communication russe Raidcall Ventrilo qui est toujours utilisé par de nombreuses équipes de jeu, le logiciel de vidéoconférence ooVoo idéale pour les parties de jeu de rôle ainsi que l'incontournable Skype