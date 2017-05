Apple : l’iPhone 8 ressemblerait à ça

Un écran sans bords sur toute la face avant

Mais où est passé le lecteur d'empreintes ?

Modifié le 11/05/2017 à 10h18

Il ne s'agit pas de photos volées mais d'un rendu par ordinateur. Selon la source, OnLeaks, ces images sont issues des plans officiels de l'iPhone 8 qui auraient fuité. Il faut donc rester très prudents.Les photos montrent donc ce à quoi pourrait ressembler l'iPhone 8 et, comme la rumeur le laissait entendre, Apple se serait bien plié à la tendance du marché et aurait opté pour un écran sans bords. Un écran qui recouvre l'intégralité de la façade, y compris, selon les photos d'OnLeaks, jusqu'aux alentours du capteur photo avant et, bien évidemment, les bords.L'écran, éteint dans ces aperçus par ordinateur, ne permet pas de savoir s'il embarque la technologie OLED, mais la rumeur à ce sujet est insistante : les écrans OLED seraient l'une des raisons du retard dans la production des iPhone 8.Les images d'OnLeaks montrent le double capteur photo à l'arrière de l'appareil qui serait placé à la verticale, confirmant des rumeurs insistantes sur le sujet. À l'avant on retrouve le capteur d'iris. Par contre, à l'arrière, il manque quelque chose.L'une des rumeurs les plus récurrentes parlait des problèmes que rencontrait Apple au niveau de son lecteur d'empreintes digitales. La firme de Cupertino voulait l'intégrer sur la face avant de son smartphone, sous la dalle de verre, mais il y aurait eu des complications majeures pour y parvenir. Le groupe aurait alors opté pour un capteur à l'arrière du smartphone, selon les dernières informations.Ce capteur, sur les images d'OnLeaks, n'est pas présent. Apple a-t-elle réussi son pari et placé le lecteur sous la dalle de verre ? Le groupe a-t-il tout simplement supprimé le lecteur d'empreintes ? Ou bien sont-ce les plans obtenus par OnLeaks qui seraient obsolètes et qui dateraient d'avant la décision de la firme de changer le placement du capteur ?