iPhone 8 : finalement prêt pour octobre 2017 ?

La production de l'iPhone 8 est-elle dans les temps ?

Plusieurs sous-traitants prêts à lancer la production de masse

Modifié le 09/05/2017 à 10h54

Seul Tim Cook et les autres cadres dirigeants d'Apple pourraient venir calmer, ou renforcer, les craintes des fans concernant la sortie de l'iPhone 8 ; mais ils ne risquent pas de se prononcer sur la question.La dernière rumeur concernant le dernier-né de la firme de Cupertino vient du média chinois EDN (Economic Daily News) cité par Digitimes . Elle dévoile les prévisions d'analystes, qui s'attendent à ce que la production de l'iPhone 8 soit parfaitement dans les temps. Cela signifie que l'iPhone 8 serait présenté lors de la keynote d'Apple en septembre 2017 et que les premières livraisons pourraient survenir dès octobre de la même année.Cette prévision se place donc à contre-courant de toutes les précédentes rumeurs concernant la production de l'iPhone 8. La tendance assez généralisée chez les analystes estimait la production, et donc les livraisons, en retard, notamment à cause de soucis techniques. Les pires prévisions laissaient même penser que l'iPhone 8 n'aurait pas pu être livré par Apple avant 2018, ce qui aurait un impact important sur les ventes : l'iPhone 8 aurait raté le coche de la période de Noël.Les analystes cités par EDN se basent sur les prévisions des composants nécessaires à l'iPhone 8 chez de nombreux sous-traitants chinois de la marque à la pomme : TSMC, Zheng Ding Technology, Kinsus Interconnect Technology, ou encore Simplo Technology.De même, le sous-traitant principal du groupe de Cupertino, Foxconn, serait en pleine campagne de recrutement et de formation pour subvenir aux besoins d'Apple. Des signaux qui laissent penser aux analystes cités par EDN que la production pourrait être lancée en juillet ou août 2017, comme initialement prévu.