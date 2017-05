Moins d'iPhone vendus à cause des rumeurs sur l'iPhone 8 ?

Des fuites plus importantes que par le passé

Trois nouveaux iPhone

Modifié le 05/05/2017 à 09h51

Il s'agirait d'une édition anniversaire qui devrait s'appeler iPhone Edition, ou iPhone 8." a déclaré le patron d'Apple lors d'une conférence avec des analystes mardi 2 mai.Comme toujours, l'attente est forte autour de la nouvelle génération du produit star d'Apple, qui a pour habitude de garder jalousement secrètes le plus longtemps possible les informations à son sujet. Mais la curiosité est à son comble alors que l'iPhone fête cette année son dixième anniversaire.Il y a consensus à ce jour pour dire qu'Apple devrait commercialiser trois nouveaux iPhone ; deux à l'automne, l'iPhone 7s et l'iPhone 7s Plus, qui conserveraient le design des éditions précédentes. Le troisième, le plus attendu, l'iPhone 8 ou iPhone Edition, constituera une édition anniversaire dotée des dernières technologies déjà adoptées par Samsung pour son Galaxy S8 : un écran OLED bord-à-bord de 5'8 pouces, dans lequel le capteur d'empreintes Touch ID serait incorporé. La rumeur prétend enfin que l'iPhone 8 proposera la réalité augmentée, qui permet d'intégrer sur l'écran des éléments virtuels à la réalité.Toutefois, il faudra se montrer patient avant de découvrir la bête : l'iPhone 8 ne sortirait finalement pas cette année, à en croire Business Insider. Apple peinerait à s'approvisionner pour certains composants de pointes. Et la marque à la pomme buterait aussi sur l'intégration sous l'écran du capteur Touch ID à laquelle Samsung a finalement renoncé pour son Galaxy S8. Le Coréen a préféré le placer l'arrière du terminal comme pour le Galaxy S8. Apple préférerait attendre de maîtriser la technologie que d'accoucher prématurément de son dernier né...