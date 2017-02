L'iPhone 8 pourrait adopter un port USB-C

Apple : la fin du port Lightning au profit du port USB-C ?

Les autres rumeurs qui courent sur Apple

Modifié le 28/02/2017 à 17h30

D'après un article du, Apple aurait décidé d'abandonner le port Lightning et de doter les iPhone 8, dont la sortie est prévue dans le courant du mois de septembre 2017, d'un port USB-C. Un point demeure cependant peu clair : le port USB-C sera-t-il incorporé directement dans les iPhone 8 ou dans les adaptateurs ?La rumeur a de quoi surprendre, quand on sait qu'Apple n'a jamais hésité à fixer ses propres standards en matière de connexion, mais à y regarder de plus près, elle ne serait pas invraisemblable. En effet, le MacBook et le MacBook Pro utilisent déjà des ports USB-C et, pour connecter son iPhone aux derniers MacBook, l'utilisateur doit utiliser un câble USB-C séparé. Apple souhaite peut-être corriger le tir en harmonisant ses appareils les plus récents.Les autres rumeurs relayées par lesont moins surprenantes. On y lit notamment qu'Apple devrait dévoiler trois nouveaux iPhone en 2017 , y compris des versions mises à jour des iPhone de 2016 et qu'au moins l'un de ces appareils disposera d'un écran incurvé.On y apprend également que dans l'un des modèles de l'année 2017, le bouton d'accueil sera remplacé par un bouton virtuel au bas de l'écran , dans ce qui a été surnommé la « zone de fonction ».