Apple : trois nouveaux iPhone en mars 2017 ?

Trois nouveaux iPhone en mars 2017 ?

Des nouveaux iPad Pro au programme ?

Modifié le 21/02/2017 à 12h31

La rumeur semble insistante et Apple pourrait profiter de cette keynote, non encore annoncée officiellement, pour dévoiler aussi de nouvelles tablettes.La rumeur, divulguée par le site Macotara , prêterait à Apple l'intention de faire une keynote en mars 2017, dans laquelle le groupe de Cupertino présenterait de quoi relancer les ventes de l'iPhone 7 (voir aussi :). Ces dernières ont en effet été décevantes par rapport à ce à quoi est habituée Apple. Avec ces nouveaux modèles, le groupe espère capitaliser un peu plus sur son dernier iPhone avant de lancer le prochain officiellement.Première grande nouveauté : une couleur. Selon Macotara, Apple pourrait lancer des iPhone 7 et 7 Plus dans la gamme RED, soit de couleur rouge. La gamme RED d'Apple servant à lever des fonds pour la lutte contre le Sida, ces nouveaux modèles pourraient attirer des fans désireux de faire de bonnes actions. Mais ce n'est pas tout : Apple présenterait également, lors de cette keynote, un nouvel iPhone SE avec 128 Go de stockage.Côté ventes, Apple doit s'inquiéter aussi de la baisse du marché des tablettes dans le monde. Si l'iPad ne représente pas la majorité des gains d'Apple, le groupe compte renouveler sa gamme, selon Macotara. Lors de la keynote de mars 2017, pas moins de trois nouvelles tablettes devraient donc être présentées.La nouvelle gamme d'iPad Pro intégrerait une nouveauté : un iPad Pro de 10,5 pouces sans bord et sans bouton home. Un iPad Pro avec un écran de 12,9 pouces et un de 9,7 pouces viendraient alors compléter la gamme.