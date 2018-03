P20 Lite : deux vidéos du smartphone Huawei viennent de fuiter

Deux vidéos du P20 Lite ont fuité

Encoche et lecteur d'empreintes au programme

Modifié le 15/03/2018 à 16h44

Et si vous vous demandiez : oui, leaura bien une encoche comme l'iPhone X. Ce sera probablement le cas des deux autres smartphones P20 !C'est triste à dire, mais il ne restera probablement rien à découvrir le 27 mars, à Paris. Deux vidéos duviennent en effet de sortir, toutes deux en provenance d'Italie. Si la première est undans un magasin par Android World Italy en anglais, la deuxième est unpar HDBlog.it en italien... On vous laisse découvrir !Comme la plupart des smartphones présentés en ce moment, le P20 Lite aura donc droit à son encoche située en haut de l'écran. On y retrouve aussi un lecteur d'empreintes, une double caméra et Android 8.0 préinstallé. Comme le Honor 9 , le P20 Lite n'affiche par contre que 4Go de RAM (6 à 8Go pour le OnePlus 5T , pour comparaison).Il serait proposé au prix de 369€.