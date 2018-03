Les Huawei P20, Pro et Lite fuitent : dites bonjour au triple capteur photo

Trois capteurs sur le Huawei P20 Pro : mais à quoi servira le troisième ?

Huawei P20, P20 Lite, and P20 Pro (top to bottom) pic.twitter.com/FK8iyxyQND — Evan Blass (@evleaks) 7 mars 2018

Quelques rumeurs sur les caractéristiques techniques

Modifié le 08/03/2018 à 08h36

Autre nouveauté cette année : Huawei devrait présenter non pas deux mais trois versions de son smartphone haut-de-gamme.Après avoir dévoilé une première photo du Huawei P20, Evan Blass, connu sur Twitter via son compte @evleaks, a dévoilé tout simplement les photos des trois modèles du P20 qu'Huawei prévoit de lancer. La présentation officielle aura lieu le 27 mars 2018 à Paris lors d'un événement prévu au Grand Palais.En attendant, on peut se régaler avec les trois images qu'Evan Blass a publiées sur Twitter le 7 mars 2018. On y voit le Huawei P20, le P20 Lite et le P20 Pro... en plusieurs couleurs. C'est là que le troisième capteur se confirme : il est clairement visible à l'arrière du P20 Pro, mais est placé un peu plus bas et semble indépendant des deux autres capteurs plus classiques. Huawei préparerait-elle quelque chose de nouveau et inattendu pour la version la plus haut-de-gamme de son flagship ?Les photos permettent également de remarquer que les P20 s'offriront une encoche façon iPhone X... Alors même qu'une rumeur prétend qu'Apple aurait abandonné ce design pour ses prochains modèles. Heureusement que Google a prévu qu'Android supportera cette encoche.Les caractéristiques techniques des trois modèles ont en parti fuité, même si elles restent à prendre avec des pincettes.Le Huawei P20 Pro devrait s'offrir un SoC Kirin 970 couplé à 6 ou 8 Go de RAM et un écran 18:9 6,01 pouces. Il s'annonce comme un monstre niveau photo, avec son triple capteur arrière qui pourrait atteindre les 40 Mpx, tandis qu'à l'avant, c'est un capteur simple de 24 Mpx qui devrait être au rendez-vous (et la reconnaissance faciale sera bien là).Le Huawei P20 devrait embarquer le même SoC et la même quantité de RAM mais un écran un peu plus petit : 5,7 pouces.Le P20 Lite, la nouveauté de cette année dans la gamme d'Huawei, pourrait proposer 4 Go de RAM et un SoC Kirin 659 avec un écran 5,6 pouces.Côté prix, ils devraient être en hausse : de 369 euros pour le P20 Lite à 899 euros pour le P20 Pro. Mais encore une fois, ce ne sont que des rumeurs qui se confirmeront, ou non, fin mars 2018.