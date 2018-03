Huawei : des news du P20, la 5G pour 2019

Rumeurs et fuites dans tous les sens

IA et 5G au programme du P20

Modifié le 28/02/2018 à 10h42

Les deux noms ont été confirmés par le CEO de Huawei en personne, Richard Yu, dans une interview accordée à Digital Trend Comme tous les flagships du marché, les prochains smartphones de Huawei font l'objet de fuites, probablement savamment orchestrées par la firme elle-même. Ainsi, de nouvelles photos circulent sur le net, et même une courte vidéo de 11 secondes montrant une main gantée tenant un appareil floqué Huawei qui pourrait donc être le dernier né du fabricant chinois.Huawei dissipera les malentendus et remettra l'église au milieu du village le 27 mars prochain lors d'un événement à Paris consacré à la présentation de non pas un, mais deux nouveaux smartphones : le duoet. Plutôt que d'accorder foi à la rumeur, autant écouter ce que lede Huawei a à en dire. Dans une interview à Digital Trends, Richard Yu livre quelques détails intéressants.Richard Yu évoque d'emblée la caméra et l'appareil photo du, qui pourrait être le premier smartphone à intégrer un module dorsal de trois capteurs et de trois optiques. Richard Yu promet aussi une autonomie record de la batterie, et une bonne dose d'intelligence artificielle intégrée directement dans un NPU ().Richard Yu évoque également la 5G, dont les tests grandeur nature se multiplient partout dans le monde (et ils sont très probants à en juger par ceux menés par Qualcomm à Stuttgart et San Francisco). Huawei, annonce-t-il, commercialisera ses premiers smartphones 5G au 4ème trimestre 2019. le Chinois sera d'ailleurs le premier à mettre sur le marché une gamme complète de matériel 5G.