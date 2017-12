Samsung Galaxy S9 : prise jack et chargeur sans fil au rendez-vous ?

L'emplacement de la prise jack du Galaxy S9 fuite

Un DeX 2.0 et un nouveau chargeur sans fil ?

Modifié le 27/12/2017 à 09h05

Les rumeurs sur le prochain smartphone de Samsung, le Galaxy S9 qui sera dévoilé en 2018, laissent entendre qu'une nouvelle fois la prise jack sera au rendez-vous.L'utilisateur Dimitri12 du site Slashleaks a publié une photo de ce qu'il présente comme un composant interne du futur Samsung Galaxy S9 le 26 décembre 2017. Une fuite mineure puisqu'elle ne nous apprend pas grand-chose sur le futur flagship de la firme sud-coréenne si ce n'est un détail : la présence de la prise jack.Cette dernière n'est pas visible à proprement parler ce qui peut laisser planer des doutes sur sa réelle présence dans le produit fini mais la pièce photographiée dispose de l'emplacement pour accueillir la prise jack. Difficile de croire que Samsung ait décidé de perdre de l'espace en laissant cet emplacement si elle ne compte pas intégrer une prise jack, d'autant plus que Samsung en a fait un argument commercial contre son principal concurrent sur le marché des smartphones, Apple.Autre rumeur apparue sur Internet et plus précisément sur le site SamMobile : Samsung préparerait de nouveaux accessoires.Le groupe sud-coréen aurait l'intention de lancer un DeX 2.0, une nouvelle version de son accessoire permettant de transformer le smartphone en ordinateur. Une belle promesse de début 2017 qui a finalement été une déception. Le DeX 2.0 va-t-il répondre aux critiques qui ont été adressées à sa première version ?Le chargeur sans-fil inclinable de Samsung compatible QI devrait également être amélioré dans une nouvelle version qui, selon les sources de SamMobile, remplacerait purement et simplement l'ancienne.Enfin, Samsung préparerait de nouvelles coques officielles pour son Galaxy S8 et son futur Galaxy S9 et de nouvelles couleurs.