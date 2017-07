KFC lance son smartphone

Une édition anniversaire pour les 30 ans de KFC en Chine

Un Huawei 7 Plus aux couleurs de KFC

Modifié le 13/07/2017 à 11h37

L'annonce a été faite par la chaîne de restaurants en Chine le vendredi 7 juillet 2017 : il va y avoir une édition spéciale d'un smartphone estampillées KFC.Le groupe KFC a débarqué en Chine en 1987, il y a donc tout juste 30 ans. La chaîne est gérée par le géant Yum Brands, qui s'occupe également de Pizza Hut ou encore Taco Bell. La filiale chinoise de Yum, Yum China, a donc profité de cet anniversaire pour lancer une opération spéciale particulière : un smartphone en édition limitée.Il a été dévoilé sur le réseau social chinois Weibo et sera accompagné de toute une série de bonus : 100.000 « K dollars », les dollars virtuels de KFC, ou encore un accès à K-music, la fonction juke-box présente sur l'application mobile du groupe.Pour l'opération, KFC s'est associé avec le constructeur chinois KFC, le troisième plus gros constructeur du monde. Il va lancer une version spéciale de son Huawei 7 Plus exclusivement réservée au marché chinois. Présenté sur la vidéo postée sur Weibo, il se distingue par sa couleur rouge typique de KFC et par le logo de la marque, le célèbre Colonel Sanders.Le smartphone coûtera 1.099 yuans, soit 141 euros, et ne sera produit qu'en 5.000 exemplaires. Il devrait être disponible dès le 13 juillet 2017 sur le site Internet de e-commerce Tmall détenu par le géant Alibaba.