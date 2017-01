Les premières photos du Galaxy S8 ont-elles fuité ?

Les premières « vraies » photos du Samsung Galaxy S8 ?

Le Samsung Galaxy S8 ne sera dévoilé qu'en avril 2017

Modifié le 05/01/2017 à 17h01

Le Galaxy S8 doit faire oublier l'échec du Galaxy Note 7 et le problème de batteries qui en causait l'explosion. Hormis des rumeurs, peu d'informations sont connues concernant le Galaxy S8... Mais les fuites se succèdent.Jeudi 5 janvier 2017, plusieurs photos sont apparues sur les réseaux sociaux et les sites chinois : un smartphone encore inconnu de la marque Samsung, marque que l'on identifie parfaitement en bas de l'appareil. Sans que ce soit certain, les premières impressions laissent penser qu'il s'agisse du Samsung Galaxy S8 que l'on verrait, pour la première fois.Ce que l'on remarque immédiatement est l'absence du bouton « home », bien que ce dernier puisse avoir été intégré par Samsung dans l'écran. Si tel est le cas, les trois photos ne permettent pas de le voir, l'écran étant allumé.Ces photos semblent tout à fait réelles et sont cohérentes avec les images qui ont fuité ces derniers temps... Mais rien ne prouve qu'il ne s'agisse pas, une fois de plus, d'un canular. Ce que l'on sait est que Samsung serait, selon la rumeur, en train de tester son nouveau smartphone en Chine et les trois photos qui ont fuité proviennent clairement de là-bas.Sans surprise, le smartphone présente des bords incurvés et un écran de grande taille. Le modèle qui a fuité serait un modèle doré métallisé, de ce que l'on peut voir sur la photo, mais l'absence de photo de l'arrière rend difficile la confirmation.Reste qu'il va falloir attendre encore quelques mois : Samsung ne devrait dévoiler son Galaxy S8 qu'en avril 2017, lors d'un événement organisé à New York.