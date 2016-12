Le Samsung Galaxy S8 pas dévoilé avant avril 2017 ?

Le Samsung Galaxy S8 présenté en avril 2017 ou avant ?

Un événement à part pour le Galaxy S8 en avril 2017 ?

Modifié le 19/12/2016 à 15h02

Mais Samsung n'a pas encore annoncé quand son nouveau bijou de technologie sera officiellement présenté. Plusieurs rumeurs contradictoires courent sur la toile, mais une semble prendre de l'importance...La présentation du Samsung Galaxy S8 est très attendue, tant pas les fans de la marque sud-coréenne que par les spécialistes de la high-tech et par les actionnaires de Samsung, qui ont perdu gros avec l'affaire des Note 7 explosifs, qui coûtera à Samsung plusieurs milliards de dollars. Samsung ne peut donc pas rater son coup : tout doit être parfait pour convaincre l'ensemble des acteurs du marché.Samsung pourrait profiter de l'événement majeur dans le domaine de la téléphonie, le Mobile World Congress (MWC) 2017 de Barcelone, pour présenter son nouveau smartphone haut-de-gamme. C'est une rumeur ,mais elle semble de moins en moins probable : plusieurs sources, dont une sud-coréenne, estiment probable une présentation plus tard dans l'année.Selon plusieurs sources, à commencer par celles du Wall Street Journal, Samsung pourra décider de ne pas présenter son smartphone à Barcelone. Le groupe pencherait, selon le site sud-coréen naver.com rapporté par SamMobile , pour un événement à part. Un événement dédié au Samsung Galaxy S8 aurait lieu à New York, en avril 2017.Ainsi faisant, Samsung serait sûr de capter toute l'attention de la presse, au lieu de risquer d'être noyé dans le flux des annonces du MWC 2017. Surtout, le groupe aurait quelques mois de plus pou finaliser son produit... Ce qui ne l'empêchera probablement pas de faire un peu de teasing auparavant, peut-être même à Barcelone.