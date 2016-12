Galaxy S8 : une caméra frontale super-puissante ?

Modifié le 30/11/2016 à 10h57

Après les rumeurs sur la puissance, l'étendue de la mémoire et le prix du futur Samsung Galaxy S8 , voilà qu'une nouvelle rumeur circule sur son équipement en caméra frontale à mise au point automatique. Une première pour un smartphone grand public.Selon les rumeurs, le Galaxy S8 emboîterait le pas à ses prédécesseurs et serait lancé en deux versions. La version Galaxy S8 Edge devrait être équipée d'une caméra frontale, comme c'est d'usage pour les smartphones. Grande nouveauté en revanche : celle-ci serait dotée d'une mise au point automatique.Jusqu'ici, la mise au point automatique a toujours été l'apanage de la caméra arrière. Située dans une partie de l'appareil où elle n'est pas gênée par d'autres composants, elle a assez d'espace pour faire bouger ses lentilles. La caméra frontale, en revanche, a toujours été plus économe en matière d'espace, plus simple, et donnait une image de moindre qualité.La résolution de cette future caméra frontale demeure un mystère. Mais étant donné qu'Apple a doté son iPhone 7 d'une caméra frontale en 12 mégapixels, on pourrait s'attendre à ce que Samsung fasse lui aussi un pas dans cette direction,Aujourd'hui, un consommateur cherchant une caméra frontale à mise au point automatique a le choix de se tourner soit vers un Sony Xperia XA, M5 ou C4, soit vers HTC Desire 826, soit vers Huawei Honor 7i.